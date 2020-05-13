Советник Венедиктовой блокирует "Большое строительство"?

Старший советник Генерального прокурора Ирины Венедиктовой Александр Ватутин давал распоряжения подчиненным прокурорам не совершать никаких действий в отношении скандального предпринимателя Араика Амирханяна и его компаний, которые известны на рынке дорожных закупок как "тендерные тролли". В результате целый ряд судебных и следственных процессов, которые ведут СБУ и Нацполиция могут оказаться замороженными.

Как ранее сообщалось, советником Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой был назначен ее бывший помощник на должности главы Государственного бюро расследований и экс-сотрудник отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания гособвинения управления надзора за соблюдением законов органами ГФС в Генпрокуратуре Александр Ватутин. Неформально Ватутин является больше, чем просто советником — он фактически руководит группой из десятка советников, а также координирует важные кадровые назначения. В частности, в некоторых изданиях уже фигурировали фамилии замглавы прокуратуры Киевской области Романа Мазурика, и.о. начальника департамента ОГП по надзору за деятельностью Государственного бюро расследований Александр Панов и другие, назначение которых якобы пролоббировал Ватутин.

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Однако, как стало известно из источников в Офисе Генерального прокурора, на многие кадровые решения Ватутин влиял еще задолго до прихода в ГПУ Ирины Венедиктовой.

Прокуратура "курирует" троллей?

Одна из таких "шахматных партий" — координация деятельности Анатолия Коваленко, начальника управления надзора за соблюдением законодательства в органах ГНС — преемника Ватутина на посту "налогового смотрящего". Дело в том, что замгенпрокурора Виктор Трепак около трех месяцев назад назначил Анатолия Коваленко старшим группы прокуроров по сопровождению дел, открытых различными правоохранительными органами против компаний, бенефициарным владельцем которых фактически является Араик Амирханян.

Амирханян широко известен на рынке дорожных закупок как эталонный пример "тендерного тролля": его компании "Дорлидер", "Полтавабудцентр", "Миколаївбудцентр", "СМПК-17" и целый ряд других регулярно забрасывают Антимонопольный комитет и заказчиков дорожного строительства различными жалобами на дискриминационные, по их мнению, условия проведения публичных закупок, а также победу других участников торгов. Каждая такая жалоба фактически блокирует проведение тендера на 1,5-2 месяца, и во многих случаях — стараниями лояльных к Амирханяну членов тендерной коллегии АМКУ — заканчивается отменой закупок. В условиях ограниченного сезона дорожного строительства, а также больших объемов работ, которые запланировано провести в текущем году, такая практика фактически блокирует значительную часть программы "Большое строительство", инициированной Владимиром Зеленским. Только с начала года "троллями" Амирханяна и его "коллег" было заблокировано тендеров на сумму порядка 9 млрд грн.

На сегодняшний день против компаний Араика Амирханяна и его компаний Службой безопасности, Нацполицией и Национальным антикоррупционным бюро открыто порядка 15 уголовных производств. По некоторым из них уже в ближайшие недели должны пройти судебные заседания, где будут рассмотрены обвинительные акты, по остальным досудебное расследование все еще продолжается. Однако несмотря на значительный объем работ, проведенный следователями, а также неоднократные задержания самого Амирханяна и его регулярное вызывающее поведение в отношении должностных лиц "Укравтодора" и его региональных подразделений, в большинстве уголовных производств начал образовываться вынужденный простой.

Офис Генерального прокурора, который должен не только осуществлять надзор, но и представлять интересы государства в делах о нанесении ущерба бюджету и национальной безопасности, похоже, намерен самоустраниться от дел Амирханяна. Соответствующее распоряжение, как выяснилось, дал Анатолию Коваленко тот самый советник Венедиктовой Александр Ватутин. В результате Коваленко не совершил ни одного значимого процессуального действия, чтобы способствовать расследованию и фактически "слил" перспективы окончательно и бесповоротно завершить эпопею с тендерным троллингом Амирханяна.

Полагался ли Ватутин при этом на мнение Генерального прокурора, либо совершал такие явно противозаконные действия, ориентируясь на собственное "внутреннее убеждение", еще предстоит выяснить. Однако факт остается фактом: из-за бездеятельности Офиса Генпрокурора деятельность "тендерного тролля", в том числе и по блокированию дорожного строительства, может остаться фактически безнаказанной, а работа десятков, если не сотен следователей и детективов может, едва ли не буквально, быть выброшена на свалку.

Дела сольют по-тихому

Какие уголовные производства в первую очередь оказались под угрозой "слива"? В первую очередь, это дела №22019000000000346, №22020000000000057, которые расследует Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Первое из этих дел касается фактического финансирования Амирханяном и его компаниями вооруженной агрессии против Украины путем уплаты налогов в России, а также сотрудничества с компаниями на территории оккупированного Крыма и контрабанды строительных материалов из России через подконтрольные семейству Амирханянов компании в стране-агрессоре. Кроме того, в рамках этого же дела расследуются и мошеннические действия Амирханяна и его предприятий из-за невыполнения договоров поставки строительных материалов ряду украинских компаний на общую сумму более 18 млн грн. Самая тяжелая из статей, которые вменяются Амирханяну в этом производстве, предусматривает наказание на срок до 10 лет лишения свободы. Амирханяна уже задерживали по этому делу минувшим летом, но затем он снова вышел на свободу.

Второе производство касается организации компаниями СК "Дорлидер" и "Полтавабудцентр" совместно с должностными лицами ряда областных служб автодорог преступной схемы по завладению выделенными на строительство дорог деньгами госбюджета и международных финансовых организаций. Схема состояла в банальном завышении цен и использовании некачественных материалов, однако убытки, зафиксированные в этом уголовном деле — колоссальны: около 450 млн грн. В обоих случаях дела близятся к завершению и следователи должны в ближайшее время подготовить обвинительные акты для передачи в суд. По этому делу самая тяжелая из статей также предусматривает наказание в виде 10 лет тюрьмы.

Как минимум пять дел по злоупотреблениям Амирханяна на сегодня уже находятся в судах и будут рассматриваться в течение ближайших нескольких месяцев. Это уголовные производства:

№12019150270000085 (преступная группа, организованная с целью нападений на конкурентов компаний Амирханяна, поджгла асфальтобетонный завод, за что организатору "светит" до 10 лет лишения свободы ), суд будет рассматривать дело 16 июня 2020 года;

№32015160000000034 и №32017160020000014 (умышленное уклонение от уплаты налогов и легализация денег в особо крупном размере — совокупно порядка 41 млн грн — компаниями Амирханяна), суд рассмотрит обвинительный акт 14 мая 2020 года;

№12015160330000877 (умышленное нанесение телесных повреждений сотруднику налоговой инспекции, который пришел с проверкой в одну из компаний Амирханянов, Араик Хачикович бил сотрудника лично — ему "светит" за это до 5 лет лишения свободы ), судебное заседание назначено на 29 июля 2020 года;

до 5 лет тюрьмы). №12019161470000486 (умышленное принуждение к выполнению договоров — по факту известного вторжения Амирханяна и его подельников в помещение Одесской службы автомобильных дорог с угрозами ее руководству;).

Еще с десяток уголовных производств касаются нападений на конкурирующие компании, мошенничество при выполнении дорожных работ, сговор с Одесским территориальным управлением АМКУ с целью получения неправомерной выгоды компаниями Амирханяна, неуплаты налогов, присвоения чужого имущества.

Весь этот букет, который может стоить Амирханяну и его подельникам полтора десятка лет за решеткой и конфискации всего имущества, сегодня под угрозой "слива" усилиями процессуального руководителя следствия Анатолия Коваленко и его фактического куратора — советника Генерального прокурора Александра Ватутина. А это значит, что вал безосновательных жалоб в Антимонопольный комитет от компаний с уголовным шлейфом будет продолжаться и только усиливаться, блокируя все "Большое строительство" Владимира Зеленского.