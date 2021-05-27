Экономика 1 час назад

Спецпроверка подтвердила добросовестность замглавы Гостаможслужбы Черкасского

В Гостаможслужбе подчеркнули, что в ходе спецпроверки перед назначением на должность исследовался широкий круг сведений о нынешнем заместителе главы ведомства

Руслан Черкасский Руслан Черкасский
Руслан Черкасский

Специальная проверка подтвердила добросовестность и соответствие занимаемой должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины Руслана Черкасского.

В ответе на запрос издания "Дело" ведомство сообщило, что в ходе специальной проверки не было найдено подтверждений наличия у Черкасского иного имущества или корпоративных прав (в том числе в городе Дубаи, ОАЭ), кроме тех, которые указаны в его официальной декларации.

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"Также не были установлены факты наличия у Черкасского Р. А. связей с лицами, которые могут привести к конфликту интересов (в том числе с физическими и юридическими лицами, чья предпринимательская деятельность является объектом расследования правоохранительных органов или признана незаконной). И не было установлено фактов, обстоятельств и связей, которые подвергают сомнению патриотизм Р. Чекасского", — сообщает ведомство.

В Гостаможслужбе подчеркнули, что в ходе спецпроверки перед назначением на должность исследовался широкий круг сведений о нынешнем заместителе главы ведомства. А в самой проверке принимали участие Министерство внутренних дел Украины, Министерство юстиции Украины, Национальное агентство по предупреждению коррупции, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки и другие органы.

"Черкасский Р. А. был назначен на должность заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины в соответствии с Распоряжением Кабинета министров Украины от 20 января 2021 № 29-р. Назначению Черкасского Р. А. специальная проверка, по результатам которой не было установлено сведений или обстоятельств, которые не соответствуют установленным законодательством требованиям относительно этой должности", — констатировали в Гостаможслужбе.

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