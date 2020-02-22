Средняя зарплата киевлян превышает общеукраинскую в 1,5 раза — КГГА

Средняя заработная плата в городе Киеве в 2019 году составила 15,8 тысяч грн, что выше всеукраинского значения в 1,5 раза.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА), размер заработной платы в Украине в указанный период составлял 10,5 тысяч грн. Такие данные приводит Департамент экономики и инвестиций в отчете о выполнении Программы экономического и социального развития городе Киева на 2018-2020 годы по 2019 год.

По данным КГГА, в сравнении с 2018 годом, размер заработной платы в столице вырос на 16,5%. Вместе с тем, до 5,7% сократился уровень безработицы и почти до 97 тысяч выросло количество лиц, принятых на вновь созданные рабочие места.

По словам директора Департамента экономики и инвестиций Натальи Мельник, реализация в 2019 году задач и мероприятий Программы позволили максимально эффективно задействовать внутренние факторы экономического развития и обеспечить положительные тенденции экономического роста.

Так, валовой региональный продукт вырос на 3,8%, капитальные инвестиции — на 11,3% и достигли 126,6 млрд грн, что составляет 33,4% общегосударственного объема.

За девять месяцев 2019 года иностранные инвесторы вложили в экономику города Киева 1 млрд 124,8 млн долларов, что на 67,4% превышает общегосударственный объем.

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В течение 2019 Киев экспортировал товаров на $12,5 млрд. По сравнению с показателем 2018 года, это на 21,9% больше, и составляет 25% общегосударственного объема. На 15,1% вырос оборот розничной торговли и достиг 214,2 млрд грн или 19,5% от общего показателя в Украине.

Кроме этого, как отмечают в КГГА, наблюдалось замедление индекса инфляции до 3,9%, что ниже среднего значения по Украине на 0,2%.

"Вместе с тем, медленный процесс перехода производителей на технические европейские стандарты и высокая стоимость долгосрочного инвестиционного кредитования от коммерческих банков привели к сокращению промышленного производства в столице на 3,4%. В частности, Программой экономического и социального развития города Киева на 2018 — 2020 годы было запланировано выполнение 520 мероприятий, 391 из которых выполнено. Остальные — находятся в процессе выполнения, или срок их реализации запланировано на последующие годы", — подчеркнули в КГГА.

Напомним, заработная плата в Украине в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года возросла на 11,3%, по сравнению с ноябрем 2019 года — на 15,1%. А средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года увеличилась на 14,8%, а в годовом измерении (к декабрю 2018 года) — возросла на 16%, составив 12 264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 173 грн).