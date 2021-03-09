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В мире 1 час назад

США и ЕС договорились о торговых квотах на агропродукцию

Достигнутое соглашение — это кульминация двухлетних переговоров между ЕС и США в рамках ВТО о разделении квот ЕС

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Европейский Союз (ЕС) и Соединенные Штаты Америки завершили переговоры о корректировке сельскохозяйственных квот ЕС в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) после выхода Великобритании из союза.

Как заявил комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский 8 марта на брифинге, соглашение, заключенное в рамках ВТО, сохраняет исходные объемы, но разделяет их между ЕС и Великобританией", передает "Интерфакс-Украина".

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"Соглашение придает уверенность и стабильность торговле сельскохозяйственной продукцией и нашим рынкам. Это хороший сигнал о нашем стремлении работать вместе, как на двусторонней основе, так и в ВТО" — подчеркнул Войцеховский.

В агентстве отмечают, что достигнутое соглашение — это кульминация двухлетних переговоров между ЕС и США в рамках ВТО о разделении квот ЕС.

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При этом, часть квот остается у 27 стран, оставшихся в союзе, а часть отходит Великобритании, исходя из недавних торговых потоков.

Соглашение охватывает десятки квот и миллиарды евро торгового обмена, включая говядину, птицу, рис, молочные продукты, фрукты, овощи и вино.

ЕС ведет аналогичные переговоры о пропорциональном распределении тарифных квот еще с 21 партнером. Уже завершены переговоры с Аргентиной, Австралией, Норвегией, Пакистаном, Таиландом, Индонезией и рядом других стран, отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).

После того, как ЕК утвердит этот документ, он будет направлен для ратификации в Совет ЕС и Европарламент.

Напомним, в 2020 году Украина заняла третье место в списке крупнейших поставщиков продукции аграрного сектора в страны Евросоюза, экспортировав на сумму 7,3 млрд евро.

Источник фото: Depositphotos.

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