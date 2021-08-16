Экономика 1 час назад

США начали расследовать соответствие российской экономики статусу рыночной

Расследование было начато после обращения американских компаний относительно импорта карбамидо-аммиачной селитры из России по демпинговым ценам

Фото: unn.com.ua Фото: unn.com.ua
Фото: unn.com.ua

Министерство торговли США начало расследование на предмет соответствия российской экономики статусу рыночной. Об этом говорится в сообщении министерства.

Согласно сообщению, 30 июня в министерство были поданы жалобы от американской компании  CF Industries Nitrogen, LLC и ее дочерних компаний  Terra Nitrogen, Limited Partnership и Terra International (Oklahoma) LLC. В жалобе заявитель сообщил, что импортная карбамидо-аммиачная селитра из России продается в США по цене ниже справедливой и такой импорт угрожает нанести ущерб отрасли в США.

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В жалобе также утверждалось, что для целей расследования Россия должна рассматриваться как страна с нерыночной экономикой. 

"В рамках расследования менее справедливой стоимости растворов аммиачной селитры мочевины  из России мы обнаружили, что заявитель представил достаточные доказательства Министерству торговли (коммерции), чтобы изучить вопрос о продолжении рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой  для целей закона об антидемпинговых пошлинах", — сказано в сообщении.

Минторг также перечислил критерии, которые определяют экономику страны как рыночную или нерыночную: степень конвертируемости валюты в валюту других стран; степень, в которой ставки зарплат определяются свободными переговорами работников и работодателей; степень, в которой в стране разрешены иностранные инвестиции и совместные предприятия; степень госсобственности или контроля над средствами производства; уровень государственного контроля за распределением ресурсов и за решениями предприятий о ценах и выпуске продукции; другие факторы, которые регулятор сочтет необходимыми.

Министерство будет принимать комментарии и информацию по указанному вопросу до 30 августа.

Напомним, в настоящее время в Украине действует ряд ограничений на импорт азотных удобрений из России:

  • антидемпинговые пошлины на нитрат аммония, карбамид и КАС (карбамидно-аммиачная смесь) для российских производителей;
  • эмбарго на поставки из РФ смеси нитрата аммония с карбонатом кальция и сульфата аммония;
  • все товары российских производителей "Еврохим", "Акрон", "ФосАгро" и "Еврохим", согласно решению СНБО Украины о санкциях в отношении этих компаний.

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