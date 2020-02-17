Столицу Дании признали лучшим городом для европейских экспатов

Лучшим городом для приезжих европейских специалистов признали столицу Дании город Копенгаген. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании ECA International.

Согласно рейтингу, второе место занял швейцарский Берн, на третьей строчке расположилась Гаага (Нидерланды).

Кроме этого, в топ-10 также попали: Женева (Швейцария), Эйндховен (Нидерланды), Ставангер (Норвегия), Амстердам (Нидерланды), Базель (Швейцария), Дублин (Ирландия) и Люксембург.

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В список 20-ти лучших вошли немецкие Бонн, Гамбург и Мюнхен, шведские Стокгольм и Гетеборг, Вена (Австрия) и другие.

По подсчетам исследователей, в перечисленных городах до 20% квалифицированной рабочей силы — это экспаты.

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ECA International в исследовании анализирует такие критерии: доступность услуг здравоохранения и жилья, развитость инфраструктуры, климат, политическая стабильность, уровень преступности, качество воздуха и доступность соцсетей. Все это позволяет экспатам быстро адаптироваться и приступить к работе, считают эксперты.

Ранее в рейтинге самых худших и самых лучших городов для жизни экспатов, который представил InterNations, лучшим городом мира был признан Тайбэй, худшим — Кувейт. Основные показатели рейтинга: работа, качество городской жизни и местная стоимость жизни.

Напомним, столица Украины город Киев занял вторую строчку в рейтинге 50 самых интересных и живописных мест мира, которые стоит посетить в текущем десятилетии, по версии туристического портала Big 7 Travel.

Кроме этого, в 2019 году Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию и занял 12 место в мире и третье — в Европе среди мегаполисов с постоянными заторами на дорогах. Об этом стало известно из ежегодного исследования компании-разработчика автомобильных навигационных систем TomTom.