Стоп реванш: на Майдан вышли противники мирных инициатив Зеленского (ВИДЕО)

Сегодня, 24 мая 2020 года, на Майдане независимости в Киеве началась акция "Стоп реванш" противников мирной стратегии Зеленского.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает Telegram-канал PavlovsyNews, около тысячи представителей общественных организаций ветеранов АТО, волонтеров и добровольцев собрались под Стеллой Независимости на главной площади страны.

Участники митинга выступают против шагов власти по прекращению войны на Донбассе.

Активисты считают это политикой сдачи интересов Украины перед Российской Федерацией. Вокруг Майдана сосредоточены усиленные отряды полиции.

Люди в основном без масок, однако их призывают держать дистанцию.

Подобные акции анонсированы в регионах возле районных и областных администраций.

Напомним, что, согласно результатам исследования Социологической группы "Рейтинг", президент Владимир Зеленский — единственный украинский политик, которому доверяет чуть больше половины украинцев. В отношении к другим заметно преобладает недоверие. Но если бы президентские выборы в Украине состоялись сейчас, спустя год после того, как Зеленский был избран на пост, проголосовать за него были бы готовы 39,3% избирателей.

Отметим, что во время избирательной кампании в 2019 году Зеленский утверждал, что намерен пробыть на посту президента только одну каденцию — 5 лет.

Как сообщалось ранее, Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной годовщине его президенства, заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но они не заменят Минский переговорный процесс.