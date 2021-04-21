Стрельба в Киеве: водитель иномарки открыл огонь по коммунальщикам

21 апреля в Киеве неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ремонтной бригады КП ДЭУ Печерского района.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации. По информации КГГА, в результате стрельбы ранение получил один из рабочих.

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В Киевавтодоре отмечают, что в момент инцидента ​​работники КП ДЭУ Печерского района выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда — фрезеровали старое покрытие.

"Во время работ ремонтной бригады приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки Renault Trafic. Он начал словесный конфликт. В конце концов, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий — по людям. Ранения получил механизатор фрезы", — говорится в сообщении.

В столичной горгосадминистрации отмечают, что с места инцидента нападающий убежал.

На место вызвали полицию и медиков. Раненый работник госпитализирован.

Как сообщалось ранее, вечером 1 февраля после кратковременного преследования правоохранители задержали граждан, причастных к стрельбе по автомобилю на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы.

Напомним, в ноябре в Чернигове обстреляли автобус "Автолюкса" с пассажирами, причем это было уже третье нападение на автобусы этой компании после открытия рейсов из Киева в этот город.