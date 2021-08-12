Суд не поверил НАБУ и отпустил вице-мэра Николаева, задержанного детективами на границе

В зале Высшего антикоррупционного суда Украины прокурор САП Сергей Козачина и адвокаты заместителя мэра Николаева Сергея Коренева спорили — пытался ли сбежать Коренев от следствия заграницу или все же просто ехал с женой в отпуск.

Об этом сообщает корреспондент Delo.ua из зала суда.

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Напомним, как ранее сообщалось, 10 августа детективы НАБУ задержали заместителя мэра Николаева Сергея Коренева на границе с Венгрией в международном пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" при попытке выехать за границу. Задержание произошло в рамках уголовного производства, в котором НАБУ подозревает чиновников мэрии Николаева и одесское предприятие ПИК-СТРОЙ депутата Одесского горсовета Марины Лозовенко в присвоении 26,8 млн грн городского бюджета при реконструкции центральной площади города Соборной.

В частности, говорится в сообщении НАБУ, заммэра был задержан в международном пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" на украино-венгерской границе при попытке выехать за границу.

В суде рассматривалась жалоба защитников Коренева на действия НАБУ: адвокаты утверждают, что Сергей Коренев был задержан незаконно на основании искусственно созданных самим же НАБУ условий.

В частности, адвокаты утверждают, что вице-мэр Николаева заблаговременно — 28 июля — подал мэру Николаева заявление на отпуск на две недели с 6 августа, после чего получил разрешение уехать в отпуск с 9 августа (в связи с тем, что 6 августа было необходимо пребывать с рабочим визитом в городе Мариуполь). То есть выезд за границу был спланирован и его цель — кратковременный отдых за границей.

Тем временем, указывают адвокаты, НАБУ 10 августа после задержания Сергея Коренева распространило сообщение о том, что "НАБУ предполагает, что заместитель мэра Николаева пытался сбежать от следствия", из-за чего и задержало последнего. Как считают защитники вице-мэра — незаконно.

"НАБУ провели обыск в доме Коренева уже тогда, когда он уехал в отпуск. Детективам НАБУ было известно, что его нет дома, и что пересечение им границы запланировано для отпуска, а не побега. Он не ехал с большим количеством денег или вещей", — заявил адвокат Грушовец.

На это прокурор Сергей Козачина ответил, что детективы НАБУ поездку за границу Сергея Коренева с супругой расценивают именно как попытку побега с целью уклонения от ответственности. При этом, по его же словам, мать жены вице-мэра детективам подтвердила, что "дети уехали на отдых где-то на море", но при этом она сказала, что следить за детьми вице-мэра в Николаеве она должна была только сутки. Что, по мнению прокурора, является подтверждением того, что у заместителя мэра не было планов на отпуск.

Также в пользу своего утверждения прокурор заявил, что во время задержания на границе с Венгрией у Сергея Коренева при себе был мобильный телефон марки iPhone "старой модели", который, по словам прокурора, за несколько дней до этого использовался тещей Коренева.

На замечание самого вице-мэра Николаева и его адвокатов о том, что во время предыдущих обысков детективы НАБУ изъяли мобильный телефон Коренева и не вернули его, из-за чего ему приходится пользоваться другими, Козачина ответил: "Телефон был полностью пустой. Если он с апреля используется (когда был изъят личный телефон Коренева — delo.ua), то на нем должны быть какие-то фотографии, сообщения. А телефон полностью пустой", — сказал прокурор Козачина.

По словам стороны обвинения, Сергей Коренев, узнав на границе с Венгрией, что у него проводится обыск, не стал на это никак реагировать, а продолжил свое движение в сторону границы. Это, по мнению прокурора, говорит о том, что он хотел сбежать.

Сам Коренев и его адвокаты заявили, что никто не требовал от Коренева никуда явиться, не было никаких повесток или вызовов, чтобы можно было говорить, что он должен был сменить свои планы на отпуск, но не сделал этого. До этого у Коренева, по его же словам, проводилось уже множество обысков — мол, это ж не означает, что из-за каждого нужно куда-то бежать — для этого есть адвокаты, которые сразу же прибыли на место проведения обыска 10 августа.

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В результате судья Ольга Саландяк частично удовлетворила жалобу адвокатов Сергея Коренева на незаконное его задержание и постановила отпустить его, что и было выполнено прямо в зале суда. Судья отметила в своем решении, что в ходе судебного заседания аргументы прокурора о рисках, что подозреваемый может сбежать, не подтвердились — судья подтвердила, что нет оснований не полагать, что Коренев ехал с супругой в отпуск, а не пытался сбежать от следствия.

Однако, далее суд все равно будет рассматривать вопрос избрания меры пресечения Сергею Кореневу на период дальнейшего следствия. Как известно, другим подозреваемым в данном деле суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.