НАБУ задержало вице-мэра Николаева на венгерской границе: подозревают хищение 26 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро 10 августа задержало чиновников мэрии Николаева, которых подозревает в участии в схеме по "распилу" 26,8 млн грн горбюджета при реконструкции центральной площади города, на которой мэрия и расположена.

В частности, говорится в сообщении НАБУ, заммэра был задержан в международном пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" на украино-венгерской границе при попытке выехать за границу.

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Участниками схемы следствие пока считает восемь человек — это заместитель мэра Николаева, первый заместитель директора одного из департаментов Николаевского горсовета, а также директоры шести частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.

Сообщается, что должностные лица Николаевского горсовета и двое руководителей частных компаний задержаны с поличным. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Остальным лицам о подозрении уже сообщено.

Всем восьми участникам схемы инкриминируют часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Мэра Николаева Александра Сенкевича также повесткой вызвали в НАБУ для проведения следственных действий.

Отмечается, что в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади. Как установило следствие, заммэра и первый замначальника одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы.

Однако, как показала экспертиза, работы были проведены по завышенным ценам, в результате чего городу было нанесено более 26,8 млн грн ущерба. Расследование пока продолжается, устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления.

По данным "Преступности.нет", задержанными оказались вице-мэр Николаева и директор департамента ЖКХ Сергей Коренев, а также его первый заместитель Александр Брыжатый. Отмечается, что Коренева направлялся за границу на отдых.

Ранее, 19 апреля, НАБУ проводило обыски в департаменте ЖКХ Николаевского горсовета, а также по местам жительства вероятных фигурантов дела. На тот момент в ведомстве заявляли, что обыски были проведены по делу о возможном завладении 14,6 млн грн при реконструкции Соборной площади.

Тендер на реконструкцию Соборной площади выиграла в мае 2019 года одесская компания "Пик-Строй", однако она так и не была завершена. Из-за того, что недореконструированную площадь активно эксплуатируют, инспекторы управления Госархстройинспекции оштрафовали николаевский департамент ЖКХ на 1,8 млн грн. По состоянию на май 2020 года тот штраф не заплатил и судился с ГАСК. В свою очередь, мэр Сенкевич называл штраф за эксплуатацию площади политическим и никчемным.

Также нарушения в тендере на реконструкцию Соборной площади в Николаеве находили и сотрудники Госаудитслужбы. Там сообщали, что заказчики в лице департамента ЖКХ допустили нарушения норм Хозяйственного кодекса и условий заключения и выполнения договоров подряда в капстроительстве — и эти нарушения также не были устранены.

Отметим, что Венгрия накануне как раз открыла наземную границу для всех граждан Украины, разрешив въезд без предъявления негативного теста на коронавирус или сертификата вакцинации.

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