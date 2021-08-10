На реставрации исторической части Киева чиновники "заработали" около 1 млн грн — СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила киевских должностных лиц в присвоении почти 1 млн грн при реставрации исторического центра столицы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, незаконная деятельность чиновников нанесла бюджету Киева 800 тысяч грн убытков. Деньги предназначались на реставрацию памятников архитектуры в центре столицы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным следствия, директор коммунального предприятия в сговоре с главой аффилированной коммерческой структурой наладил механизм присвоения денег столичной общины.

Сделку организовали во время проведения ремонтно-восстановительных работ в одном из нежилых исторических зданий в центре Киева. В СБУ отмечают, что общая стоимость проекта составляла более 2,5 млн грн.

Согласно украинскому законодательству, строительная компания для допуска к выполнению таких работ должна иметь соответствующую лицензию и разрешение на их выполнение.

Руководители коммунального предприятия, ответственные за проведение тендера, знали, что его "победители" имели только лицензию на проведение строительных работ. Однако, несмотря на это, они заключили с ними договор на ремонтно-восстановительные работы по такой категории.

В свою очередь подрядчики перечислили полученные из госбюджета деньги на счета трех фиктивных предприятий якобы за выполнение реставрационных работ.

Читайте также: Руководство АРМА отстранили от работы и отправили под домашний арест

За счет того, что дельцы в актах выполненных работ указали больший объем работ и завышенную стоимость выполненных работ и материалов, им удалось присвоить треть средств: 800 тысяч грн из общей суммы 2,5 млн грн.

Сейчас бывшему директору коммунального предприятия и директору коммерческого предприятия сообщено о подозрении по части 4 статьи 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц") и части 1 статьи 366 ("Служебный подлог") Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области по процессуальному руководству Подольской окружной прокуратуры города Киева.

Напомним, СБУ установила местонахождение и задержала экс-руководителя подразделения АО "Укрзализныця", который подозревается в присвоении 1 млн грн. Бывший чиновник организовал схему хищения средств, выделенных на обслуживание машинных комплексов для реконструкции железнодорожных путей.

Ранее СБУ при содействии Министерства инфраструктуры остановила преступную схему оформления документов моряков.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram