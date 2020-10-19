Суд признал ректора Луганского госмедуниверситета виновным в коррупции

Сотрудники Национальной полиции Украины по результатам проверки разоблачили ректора Луганского государственного медицинского университета Игоря Иоффе на коррупции, составили об этом соответствующие протоколы и передали их в суд.

Согласно материалам дела, ректор Луганского медицинского университета Иоффе, используя служебные полномочия в собственных целях, трудоустроил членов своей семьи на работу в высшее учебное заведение и как поощрение выписывал им премии за деньги государственного бюджета по своему усмотрению.

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Рубежанский городской суд установил в действиях ректора нарушение требований по избежанию конфликта интересов, признал его виновным и оштрафовал его.

Отметим, что Игорь Иоффе назначен исполняющим обязанности ректора Луганского государственного медицинского университета Министерством здравоохранения Украины в апреле этого года.

В то же время Министерство здравоохранения, несмотря на признание судом Иоффе виновным в совершении коррупционных правонарушений, не предприняло никаких действий в отношении ректора.

Напомним, что Луганский медуниверситет был эвакуирован в город Рубежное Луганской области в 2014 году из-за войны на Донбассе.