Telegram разместил облигации на 1 миллиард долларов

Telegram Group впервые провела размещение собственных облигаций и привлекла 1 миллиард долларов, сообщает РБК. Бонды размещены до 2026 года под 7% годовых, первая купонная выплата намечена на сентябрь 2021 года.

Заявки от желающих приобрести облигации, по данным источников издания, принимались с 9 марта, 12 марта размещение было завершено. Минимальный лот для участия составлял 500 тысяч долларов.

Как отмечает РБК, спрос на ценные бумаги Telegram Group был умеренным — облигации разместили по верхней границе ставки по купону.

Предполагается, что привлеченные в результате размещения бондов средства Telegram Group направит в первую очередь на выплаты инвесторам неудавшегося проекта по запуску блокчейн-платформы TON.

Всего, по данным VTimes, до 30 апреля группа компаний Telegram должна вернуть инвесторам TON почти 626 миллионов долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что группа компаний Telegram терпит убытки, а ее активы не покрывают обязательства.

Так, убыток Telegram в 2018 году составил $172,7 млн, в 2019-м — $150,9 млн. Обязательства группы превышали ее активы на $245 млн в 2018 году и $418 млн в 2019-м. Аудиторы усомнились в способности Telegram продолжать непрерывную деятельность при таких показателях.

В свою очередь в первой половине 2020 года у группы сохранился дефицит в $172 млн. За два с половиной года, по которым представлена отчетность, Telegram не получала доход от операционной деятельности.

Ранее же, в 2018 году, Telegram привлек $1,7 млрд инвестиций под запуск блокчейн-платформы TON с криптовалютой Gram. Этот проект был заблокирован Комиссией по ценным бумагам США, которая сочла, что таким образом мессенджер фактически продает ценные бумаги в обход законодательства.

Источник фото: Depositphotos