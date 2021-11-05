Терехов обжаловал "принятие к сведению" горизбиркомом Харькова сообщений о фальсификациях

Кандидат в мэры Харькова и секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, которого городская избирательная комиссия уже признала избранным городским головой, обратился в Харьковский окружной административный суд, требуя признать противоправным новое постановление горизбиркома, принятое по жалобам общественной организации "Опора".

Как передает "Суспільне", суд начал рассматривать дело около 17:30 пятницы. Третьей стороной по делу выступает "Опора".

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По мнению истца, горизбирком вообще не должен был рассматривать жалобы "Опоры" о пересчете голосов из-за нарушений сроков — их подали после того, как объявили результаты выборов.

"У нас одно требование — соблюдение сроков, установленных Избирательным кодексом. Мы считаем, что принятие обжалуемого постановления противоречит прямому запрету Избирательного кодекса относительно сроков рассмотрения жалоб... В данном случае эти сроки не соблюдены жалобщиком, а ответчик не проверил этот факт и рассмотрел жалобу по сути, а должен был оставить без рассмотрения", — рассказал Юрий Бабичев, являющийся доверенным лицом Терехова.

По его словам, все жалобы должны быть поданы в городскую ТИК до момента, когда районные комиссии прибыли в нее и подали все свои документы. Он подчеркнул, что девять районных комиссий подали все свои документы 1 ноября, а жалобщик обратился в горизбирком лишь 2 ноября.

"[Судимся] поскольку в той части, в которой жалоба была удовлетворена, были приняты к сведению какие-то непонятные цифры, которые не совпадают якобы с итоговыми протоколами. Это вопрос имиджа, вопрос Игоря Александровича перед своими избирателями, отдавшими свои голоса за него. Сейчас эти голоса хотят забрать", — заявил представитель Терехова.

Напомним, что "Опора" заявила о фальсификации результатов выборов мэра Харькова ряде участков, где, по утверждению самой организации, у нее имелись наблюдатели. Однако городской избирком отказался пересчитывать на них бюллетени из-за опоздания с жалобой, но "принял к сведению" данные, изложенные в ней. В самой организации при этом не сильно переживают, заявляя, что выполнили свою основную функцию, оперативно сообщив обществу о несоответствиях в районных и участковых протоколах.

По оценке "Опоры", Терехов набрал, с учетом погрешности, около 49-51% голосов. 1 ноября горизбирком признал победителем выборов Терехова, набравшего, согласно протоколу, 50,66% голосов, что лишь подогрело сомнения в том, преодолел ли он в действительности 50%-ный барьер для победы в первом туре, учитывая заявления о подтасовках при составлении протоколов районных избиркомов. Отметим, что второе место на выборах с более чем двукратным отрывом занял бывший мэр Михаил Добкин.