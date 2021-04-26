Общество 1 час назад

Тимошенко сообщил о планах на развитие Чернобыля: работает целая команда

В частности, в Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых подобных предприятий

Тимошенко сообщил о планах на развитие Чернобыля: работает целая команда Тимошенко сообщил о планах на развитие Чернобыля: работает целая команда

Через 35 лет после трагедии Чернобыль постепенно возвращается к жизни. Здесь есть значительный потенциал для развития науки, энергетики и туризма. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Он вместе с Президентом Владимиром Зеленским и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси побывал на мультимедийной выставке "Чернобыль. Путешествие" на столичном ВДНХ. Экспозиция дает возможность увидеть множество видео и архивных фотографий, послушать человеческие истории, даже записать свои собственные мысли и переживания в видео- или аудиоформате.

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"Кроме фокуса на трагических последствиях, через 35 лет после Чернобыльской катастрофы по инициативе Офиса президента начинается новый этап в истории зоны отчуждения. Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития", — говорит Тимошенко.

В частности, в Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых подобных предприятий. Здесь также большой потенциал для научно-исследовательских экспедиций, а количество туристов за последние три года выросло в 16 раз. Интересным направлением для инвестиций является кинопроизводство.

"За три последующих года планируем обновить здесь основные трассы, чтобы был доступ и для туристов, и для экологов, защитников природы, ученых. В планах — также построить современный КПП с музеем, места отдыха. Работает целая команда. Постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины. Символом того, что человечество способно восстанавливаться, если делать выводы из собственных ошибок", — отметил Тимошенко.

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