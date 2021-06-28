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1 час назад

Торговля, бары и IT — какую работу стремятся найти украинские студенты

Более всего украинская молодежь себя видит в торговле и IT-сфере

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Большая часть украинских абитуриентов и студентов, по результатам опросов, планируют работать в сфере розничной торговли, продаж и закупок, а заработную плату хотят получать на уровне 5 − 10 тысяч грн.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Работа, передает "Минфин".

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Согласно опросу, меньше всего украинская молодежь планирует свою карьеру в научной области, авиации и военном деле.

Самые популярные пять сфер среди молодежи:

– торговля и продажи — 18%%

– бары/рестораны/кафе — 17%;

– ИТ/телеком/компьютеры — 11%;

– маркетинг/реклама/дизайн/SMM — 10%;

– строительство — 6%.

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Меньше всего украинская молодежь видит себя в науке — только 0,33% опрошенных, в авиации, военном деле — по 0,58% респондентов.

Согласно опросу, каждый третий опрошенный взрослый хочет, чтобы его дети работали в частном секторе, каждый четвертый — чтобы они сами стали предпринимателями малого/среднего бизнеса, а каждый пятый — чтобы стали госслужащими. 

При этом, согласно опросу, каждый третий опрошенный взрослый хочет, чтобы его дети работали в частном секторе, каждый четвертый — чтобы они сами стали предпринимателями малого/среднего бизнеса, а каждый пятый — чтобы стали госслужащими. Меньше всего видят своих детей в сфере образования — 4%, стартапах — 5% и общественном секторе — 6%.

В то же время родители, среди которых большинство в возрасте 40 − 55 лет, не видят своих детей в рабочих специальностях, а исключительно "белыми воротничками".

Самые популярные 5 сфер для молодежи с позиции родителей:

– ИТ/телеком/компьютеры — 19%;

– медицина/фармация — 8%;

– юриспруденция и бухгалтерия — 8%;

– маркетинг/реклама дизайн/SMM — 6%;

– культура и искусство — 6%.

Вместе с тем, 42% родителей все еще активно приобщаются к процессу выбора специальности абитуриента, а 39% позволяют ребенку выбрать профессию самостоятельно. Ключевым фактором становится интерес к работе, оплата труда и спрос профессии.

В то же время, каждый пятый взрослый считает, что для первой работы ее ребенка будет оптимальной зарплата в 20 тысяч грн/месяц и более. Такое же количество считает приемлемой 15 − 20 тысяч  грн. Однако, по мнению большинства родителей — 55% — хорошей оплатой для старта будет сумма от 5 до 15 тысяч грн в месяц.

Как сообщалось ранее, Microsoft и LinkedIn запустили платформу Career Connector, на которой выложены бесплатные курсы, чтобы люди, потерявшие работу из-за пандемии, смоги получить азы навыков одной из десяти наиболее востребованных в последнее время специальностей.

 

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