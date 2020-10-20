У Києві вимагали суду для соратника Кличка і Густєлєва Осипова за крадіжки з бюджету — ЗМІ

У вівторок, 20 жовтня, представники громадських організацій "Авто Євро Сила" і "Стоп корупції", вийшли на акцію протесту з вимогою справедливого суду над дійсним чиновником адміністрації Віталія Кличка — главою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентином Осиповим.

Як повідомляє "Єдність. Інфо", активісти були обурені тим, що мер тримає на посаді людину, яку звинувачують у крадіжці бюджетних грошей. Однак у підсумку засідання суду, якого вони очікували, так і не відбулося — його перенесли на 12 листопада, оскільки суддя раптово пішов у відпустку.



"Кличко, Осипов, Густєлєв — корупціонери!", "Осипов і Густєлєв вкрали наші дороги з дозволу Кличко!", "Розкрадають Осипов і Густєлєв, кришує — Кличко!", "Кличко, Осипов і Густєлєв розікрали київські дороги!", "Кличко покриває розкрадання Осиповим і Густєлєвим грошей на ремонт доріг", — з такими і подібними плакатами стояли активісти біля будівлі суду.

У коментарі журналістам вони відзначили, що розпил бюджетних коштів відбувався навіть на банальній фарбі, яку виділили для нанесення дорожньої розмітки.

"Осипов — близький соратник і подільник заступника голови КМДА Олександра Густєлєва і самого мера Віталія Кличка. І сьогодні його судять за розкрадання бюджету у ті роки, коли Густєлєв очолював комунальну корпорацію "Київавтодор", а Осипов був його заступником. За даними слідства, він придумав схему, за допомогою якої гроші, виділені на капітальний ремонт доріг Києва, "пилилися" між ним самим і начальниками комунальних підприємств, що входять в корпорацію", — цитує "Єдність.Інфо" учасників акції.

В публікації "Єдність. Інфо" також повідомляється, що у справі, за якою сьогодні відбувається суд, були замішані начальник КП "ШЕУ Оболонського району" Олег Куликов, головний інженер КП "ШЕУ Деснянського району" Валерій Ярошевський та фіктивна власниця однієї з фірм-прокладок з виведення грошей Інна Моргун.

"Проводилися ці махінації природно, з відома і навіть з подачі, Густєлєва. Було б дивно, якби глава КК не знав, чим займається його зам. І немає сумнівів, що Густєлєв також ділився корупційною "виручкою" з мером Кличко — адже вони великі друзі. Разом ганяють на байках і паряться у лазні. Ну і безкоштовно мер не став би закривати очі на ці махінації", — повідомляє "Єдність. Інфо".

В публікації також йде мова про те, що, за версією слідства, ще в 2017 році фігуранти справи під керівництвом Осипова створили злочинне угруповання, яке з 37 млн гривень, виділених з бюджету Києва на нанесення дорожньої розмітки, за допомогою корупційної схеми незаконно вивело понад 8 млн гривень собі в кишені.

"Слідчі стверджують, що Валентин Осипов своїми умисними діями, що виразилися в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах організованою групою, скоїв кримінальний злочин, передбачений частиною 5 статті 191 КК України. Покарання в цьому випадку — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна", — повідомляє "Єдність. Інфо".

У підсумку засідання суду над Осиповим так і не відбулося: за дві години до його початку суддя раптово взяв відпустку. Тепер суд відбудеться тільки після виборів — 12 листопада.