UAPassportReader: чи потрібна банкам нова розробка НБУ для власників ID-карток

У середині травня НБУ похвалився "гарною новиною для банків та їх клієнтів" — регулятор розробив мобільний додаток UAPassportReader для зчитування інформації із біометричних документів.

"Банкіри, нумо завантажувати розробку Національного банку! Це зекономить ваші кошти та час ваших клієнтів", — закликав на своїй сторінці у Facebook НБУ.

UAPassportReader покликаний безконтактно, швидко та просто зчитати всю інформацію, необхідну для ідентифікації клієнта з його ID-картки або біометричного закордонного паспорта громадянина України.

"Банкам непотрібно буде купувати дороговартісне обладнання для зчитування інформації з чипу біометричних документів. Інтегрувавши цей додаток до своєї it-мережі, банк відразу зможе отримувати та зберігати в цифровому вигляді всю необхідну інформацію про клієнтів. А клієнтам, які мають біометричні документи, тепер непотрібно буде носити з собою паперову довідку про місце реєстрації. Також для них відкривається доступ до власних даних, що містяться в документах: вони можуть завантажити цю інформацію на свій смартфон для подальшого пересилання (наприклад, у форматі PDF)", — зазначено у повідомленні НБУ.

Те, що розроблений НБУ додаток для Apple, а не для Android смартфонів, якими користується більша частина українців, викликало у багатьох коментаторів посту НБУ підозру на те, що додаток розроблявся під певний банк. "Працівники Приватбанку використовують планшети Apple, можливо саме для них розробляли додаток", — зробив, скажімо, припущення один із коментаторів.

Втім, в ПриватБанку Delo.ua запевнили, що таке ноу-хау НБУ як додаток UAPassportReader їм зовсім не потрібен. "У нас у відділеннях вже давно встановлені рідери для ID-карток та відповідне програмне забезпечення. Нам новий додаток НБУ для зчитування інформації із біометричних документів точно не треба. Цю проблему ми вирішили давно", — заявили в ПриватБанку.

Тим часом, в інших банках тестують UAPassportReader.

"Пілотну версію додатка НБУ завантажили і спробували. Працює. Найближчим часом проведемо аналіз цього інструменту, щоб розуміти його цінність не тільки в частині зчитування даних, а й в інтеграції отриманих даних у внутрішні системи банку", — розповіла Delo.ua начальник управління розробки продуктів департаменту роздрібного бізнесу банку "Південний" Ольга Коломієць.

Банк "Альянс", попри те, що використовує у своїй роботі з клієнтами також рідери ID-карт, за тестування додатка НБУ таки взявся і уже навіть зміг відзначити деякі недоліки в роботі UAPassportReader.

"До цього часу НБУ не давав роз'яснень щодо використання цього програмного забезпечення. Ми вже ознайомилися з пілотною версією UAPassportReader і чекаємо розгортання програми по впровадженню в банківську систему. В цілому програма зручна, але є деякі неясності. Наприклад, можливість використання довідки з програми для обслуговування клієнтів і юридичної значимості цього документа, — каже в коментарі Delo.ua начальник ІТ управління АТ "Банк Альянс" Олександр Драгін.

Дуже актуальним інструментом для спрощення обробки даних ID-карт, який дозволяє без додаткових витрат інтегрувати цю можливість у мобільні робочі місця працівників під управлінням iOS вважають мобільний додаток у АТ "Кредобанк".

Зараз у своїй роботі Кредобанк застосовує також рідери. "Близько року тому Кредобанк облаштував робочі місця у відділеннях апаратними рідерами ID-карт, які інтегровані в систему банку і дозволяють автоматично вносити дані ІД-карти у банківські документи. Можливості нового додатку будуть потрібні у подальшому розвитку систем, зокрема, мобільних робочих місць", — каже в коментарі Dеlo.ua керівник пресслужби Кредобанку Віктор Гальчинський.

Тим часом, НБУ обіцяє розробити аналогічну версію UAPassportReader для Google Play.