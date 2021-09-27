Убийство Павла Шеремета: с Андрея Антоненко сняли электронный браслет

27 сентября Шевченковский суд Киева заменил одному из подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, Андрею Антоненко, меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест без необходимости носить электронный браслет.

Как сообщает "Суспильне", двум другим подозреваемым продлили действующие меры пресечения: Яна Дугарь осталась под личными обязательствами, а Юлия Кузьменко — под ночным домашним арестом.

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"Как мы и говорили в 2019 году, все это неправда, все это сфабриковано. Сейчас это уже слишком явно, никто в этом не сомневается", — заявил после судебного заседания Антоненко.

Кроме этого, суд поддержал ходатайство защиты и позволил вернуть Кузьменко личные вещи, которые были изъяты ранее.

В то же время аналогичное ходатайство в отношении Дугарь судьи не поддержали.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева на заседании 17 августа продлил на два месяца — до 17 октября — меры пресечения для двух обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В частности, Андрей Антоненко должен был оставаться под домашний арестом, а Яна Дугарь — под личным обязательством.

30 апреля Шевченковский райсуд смягчил меру пресечения Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Он провел в заключении более года и четырех месяцев.

По версии следствия, именно Антоненко являлся организатором убийства Шеремета. В СИЗО он был отправлен еще в декабре 2019 года, когда руководство МВД заявило о раскрытии преступления и назвало вероятных виновных. На той пресс-конференции присутствовал и Зеленский.

4 августа суд смягчил меру пресечения второй обвиняемой Юлии Кузьменко — с круглосуточного домашнего ареста, под которым она пребывала с августа 2020 года, на ночной (с 23:00 до 6:00).

Дугарь же, которую следствие считает сообщницей исполнителей убийства в лице Антоненко и Кузьменко, изначально была отправлена под домашний арест в декабре 2019 года и в СИЗО не была, а в мае 2020 года ее отпустили под личное обязательство с внесением залога в 168 тысяч грн.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле (в момент взрыва ее в машине не было).

Взрыв произошел в 7:45 в Киеве, на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир с руководителем украинской Федерации легкой атлетики Игорем Гоцулом. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля.