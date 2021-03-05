Украина планирует почти полностью избавиться от госпредприятий к 2030 году

Власти Украины намерены к 2030 году продать или ликвидировать все государственные предприятия, а 90% тех, что не будут подлежать приватизации, — передать в концессию.

Об этом говорится в Национальной экономической стратегии на период до 2030 года, утвержденной постановлением Кабинета министров №179 от 3 марта.

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Согласно целевым индикаторам, прописанным в разделе "Стратегический курс госполитики в сфере управления государственной и коммунальной собственностью", в рамках повышения институциональной способности органов власти и местного самоуправления планируется утверждение политики собственности госпредприятий и создание института централизованного управления всеми 100% предприятий, оставшихся в госсобственности.

Предусмотрено предоставление актуальной оценки стоимости всех объектов государственной и коммунальной собственности в публичном доступе.

В дальнейшем планируется ликвидация или реструктуризация 100% нефункционирующих госпредприятий. После формирования и утверждения исчерпывающего перечня госпредприятий, не подлежащих приватизации, ставится цель продажи 100% государственных предприятий, не включенных в перечень запрещенных к приватизации, и передачи в концессию 90% предприятий, включенных в этот список.

Также предусмотрена передача в аренду 100% нестратегического или экономически необоснованного имущества государственной и коммунальной собственности.

Для эффективного управления предприятиями, оставшимися в государственной и коммунальной собственности, предусматривается внедрение публикации всеми ими актуальной финансовой отчетности, проведение корпоратизации, внедрение наблюдательных советов, обеспечение финансовой самодостаточности, повышение средней рентабельности капитала до 10%, а также проведение первичного размещения акций на международных финансовых рынках как минимум двумя госпредприятиями.