Украина подписала безвизовый режим с еще одним государством

16 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований.

О получении безвизового режима говорилось в отчете Программы деятельности правительства за 2019 год.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-служба МИДа, Соглашение предусматривает введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Гренадой, в том числе, в рамках международных организаций.

Читайте также: Украинцы теперь могут дольше быть без виз в Монголии и Аргентине

Дипломатические отношения между Украиной и Гренадой были установлены 26 сентября 2019 года в рамках 74-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Следующим шагом стала договоренность о подписании двустороннего соглашения о безвизовом режиме.

В настоящее время нет аккредитованного посла Гренады в Украине, поэтому Посол Олег Фирер был уполномочен Правительством Гренады на подписание Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований.

"Гренада заинтересована в иностранных инвестициях в банковскую сферу и туризм. Является мировым производителем пряных растений: мускатного ореха, корицы, гвоздики, имбиря и душистого перца. Поддерживает тесные связи с США, Канадой и Великобританией, а также является членом региональных политических и экономических организаций, таких как Организация Восточно-карибских государств (OECS) и Карибское содружество (CARICOM)", — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале Кабинет министров утвердил Соглашение между правительствами Украины и Республики Маршалловы острова о взаимной отмене виз.