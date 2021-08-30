Политика 1 час назад

Украина продлила отсрочку запрета на въезд приднестровских авто до января

В то же время в Одесской таможне заявили, что сообщили об этом "ошибочно"

Фото: drive2.ru Фото: drive2.ru
Фото: drive2.ru

Украина снова отложила вступление в силу запрета на въезд в страну автомобилей с регистрационными номерами самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики — теперь до 10 января 2022 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы.

"По просьбе посольства Молдовы в Киеве Украина решила отложить вступление в силу запрета на въезд автомобилей с приднестровскими номерами до 10 января 2022 года", — говорится в сообщении.

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При этом аналогичную информацию разместила накануне в Facebook Одесская таможня, однако после этого на странице появилась запись о том, что данная информация была размещена ошибочно. Соответствовала ли она действительности, на таможне при этом не уточнили.

Напомним, что в феврале Украина и Молдова договорились о повторной отсрочке — до 1 сентября — запрета на въезд в Украину автомобилей с номерами ПМР.

До этого Украина соглашалась ввести новый режим пропуска приднестровских автомобилей с 1 апреля 2020 года, но позже по просьбе молдавской стороны перенесла эту дату на 15 января 2021 года.

Упомянутый новый режим уже действовал в тестовом режиме с 10 по 20 января 2020 года. Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы объяснило запрет тем, что согласно протоколу от 24 апреля 2018 года водители из Приднестровья вправе участвовать в международном дорожном движении лишь при наличии нейтральных автомобильных номеров и наклейки на стекле MD, выдаваемых после регистрации в спецпунктах в Тирасполе и Рыбнице, которая проводится с сентября 2018 года.

В ответ власти ПМР заявили о намерении с 24 января 2020 года запретить пересечение молдавско-украинской границы на приднестровском участке машинам с молдавскими номерами. Возникшую проблему тогда решили президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский, договорившись отменить эту меру.

Отметим, что в самой ПМР действует собственная система регистрации авто: на выдаваемых там номерах изображен красно-зелено-красный триколор без буквенного обозначения страны. Номера имеют территориальную привязку, обозначаемую одной буквой (в отличие от молдавских номеров с двухбуквенными кодами районов). Всего таких вариаций семь, что соответствует пяти районам Приднестровья и двум городам республиканского значения (Тирасполь и Бендеры).

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