Украина ввела антидемпинговую пошлину на стальные трубы из Китая

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о введении окончательных антидемпинговых пошлин в размере 51,52% в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, такое решение МКМТ приняла на своем заседании в пятницу, 22 мая, передает "Интерфакс-Украина".

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По информации агентства, только для двух групп компаний устанавливается нулевая пошлина на отдельные узкие товарные группы, которые либо вообще не производятся в Украине, либо имеют очень незначительные объемы производства.

Комиссия также ввела предварительные пошлины в размере 18% на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта.

Кроме того, определена предварительная антидемпинговая пошлина в размере 19,75% относительно импорта в Украину стальных креплений происхождением из КНР.

По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлена антидемпинговая пошлину для Беларуси в размере 21,32%, для РФ в размере 45,79%.

Продлено действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на импорт в Украину изделий из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации) происхождением из Китайской Народной Республики в связи с истечением срока их применения.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести на 5 лет антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на импорт в Украину из России стальных проводов, тросов и канатов.

Ранее Европейская комиссия начала второй этап проверки действующих защитных мер, направленных на ограничение импорта стальной продукции в страны региона.

А Великобритания после истечения переходного периода по итогам Brexit намерена отказаться от ряда действующих на уровне Европейского Союза торговых ограничений, в том числе в отношении товаров из Украины.

В частности, страна планирует снять ограничения с украинских бесшовных стальных труб, но сохранить пошлины на горячекатаный листовой прокат из нелегированной или другой легированной стали.