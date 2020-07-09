Украинский культурный фонд взялся исследовать состояние отечественного музыкального рынка

Летом 2020 года состоится масштабное исследование музыкального сектора Украины и его внешнеэкономических перспектив.

Проводить анализ рынка будет агентство музыкального консалтинга Soundbuzz при поддержке Украинского Культурного Фонда. Цель исследования — зафиксировать текущее состояние рынка, выявить ключевые проблемы, оценить возможности и предоставить рекомендации для дальнейшей работы.

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Как сообщается в пресс-релизе УКФ, исследование сфокусируется на неакадемическом музыкальном направлении, что позволит собрать как можно больше информации об этом сегменте рынка.

Учитывая масштабы страны, будет изучаться ситуация в крупнейших городах — Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре. Исследование будет происходить с помощью онлайн-опросов, фокус-групп, глубинных интервью и анализа статистических данных, полученных от государственных структур и частных компаний.

Сейчас музыканты и все, кто работает в индустрии, могут принять участие в исследовании. В зависимости от специализации, предлагается ответить на вопросы для музыкантов или для представителей музыкальной индустрии. Опрос анонимный, однако по желанию можно оставить свой e-mail и первыми получить отчет по результатам исследования.

"Исследование продлится с июля по октябрь, а партнером выступит компания PPV Knowledge Networks, — говорит директор Soundbuzz Дарця Тарковська. — К тому же, разработанную методологию верифицируют европейские коллеги, которые имеют опыт аналогичных исследований. Это приблизит механику нашей работы к европейским стандартам. Надеюсь, имея на руках результаты проекта, представители украинской музыкальной индустрии перестанут пользоваться фейковыми цифрами и опираться на субъективные суждения".

Все итоговые материалы авторы исследования обещают представить как на украинском, так и на английском языке, что позволит иностранным коллегам ближе познакомиться с музыкальной индустрией нашей страны. Отчет появится в свободном доступе уже этой осенью.

Справка

Украинский культурный фонд — государственное учреждение, созданное в 2017 году как новая модель предоставления на конкурсной основе государственной поддержки и продвижения инициатив в сфере культуры и креативных индустрий. Деятельность Фонда, в соответствии с действующим законодательством, является неотъемлемой частью политики и определенных приоритетов деятельности Министерства культуры и информационной политики Украины.

Soundbuzz — агентство музыкального консалтинга, созданное в 2013 году. Занимается образовательными проектами, консультирует по вопросам экспорта, участвует в профессиональных мероприятиях музыкальной индустрии Украины и Европы, среди которых Music Conference Ukraine, Respublica Music Conference, PRO music USA (совместно с America House Kyiv), Gogolfest, Live at Heart, Ment Ljubljana, Waves Vienna, Nouvelle Prague, Budapest Showcase Hub и другие.