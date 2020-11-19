Экономика 20 минут назад

Успехи "Большой стройки": в сети показали, как выглядит отремонтированная трасса Н-30

Ранее такие трассы делили на 20 кусков по 3-5 километров и делать их 5-6 лет. С этого года подход к дорогам в стране другой

Успехи "Большой стройки": в сети показали, как выглядит отремонтированная трасса Н-30 Успехи "Большой стройки": в сети показали, как выглядит отремонтированная трасса Н-30

Работы на трассе Н-30 Васильевка-Бердянск завершены, а сама дорога теперь соответствует высочайшим стандартам качества. Фото дороги, которая была от начала и до конца отремонтирована в рамках "Большой стройки", в Facebook опубликовал Юрий Голик.

Он показал, как выглядят участки обновленной дороги возле Бердянска, Васильевки и села Широкий Яр, а также объездную дорогу города Токмак.

Кратко и по делу в Telegram

"Ранее особо умные люди, отвечавшие за дороги в стране, любили такие трассы бить на 20 кусков по 3-5 километров и делать их 5-6 лет. К счастью, с этого года подход к дорогам в стране другой", — отметил он.

Ожидается, что в рамках Национальной программы "Большая стройка", инициированной Президентом Владимиром Зеленским, в 2020 году будет построено и отремонтировано свыше 6500 км дорог во всех регионах Украины.

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