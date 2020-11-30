В "АвтоЕвроСиле" обвинили Гетмацева в лоббировании монополизации авторынка Украины (ВИДЕО)

В общественной организации "Авто Евро Сила" заявили, что глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев лоббирует принятие законопроекта, который приведет к монополизации авторынка Украины и создаст для избранных компаний "схему", которая будет приносить им более 110 млн долларов ежегодно.

Об этом сообщают представители общественной организации "Авто Евро Сила".

По словам активистов, Даниил Гетманцев вместе с нардепом Александром Ковальчуком фактически заблокировали рассмотрение в парламенте законопроекта №3704 о доступной растаможке автомобилей на еврономерах, который отстаивает "Авто Евро Сила".

В то же время, сейчас готовится к принятию законопроект, который был разработан Ковальчуком.

По данным "Авто Евро Силы", этот документ предоставляет нескольким компаниям привилегированные условия работы на отечественном авторынке.

"Выясняется, что этот суперприбыльный бизнес по оцениванию ввозимых в Украину автомобилей попадает в руки "УкрАвто" и Ассоциации импортеров", — отмечают активисты "Авто Евро Силы".

Спикеры "Авто Евро Силы" отметили, что Олег Назаренко, глава Ассоциации автоимпортеров — официальный советник Гетманцева, который поручил Ковальчуку возглавить рабочую группу по законопроекту о растаможке, а у Ковальчука работает помощником Евгений Савчук, который является директором брокерской компании PST.

"Это один из крупнейших брокеров в Украине, который делает оценивание, растамаживание автомобилей", — отметили в общественной организации.

Активисты отметили, что по словам самого же нардепа Ковальчука, его версия законопроекта о растаможке разработана в Офисе простых решений, который возглавляет Михеил Саакашвили.

"Укртрансбезопасность" будет курировать вопрос выдачи разрешительной документации для ретро автомобилей.

"Егор Прокопчук, глава нынешний "Укртрансбезопасности"- это ставленник Васадзе", — утверждают активисты.

Они же утверждают, что Саакашвили и Васадзе связывают долгие теплые отношения.

По оценке "Авто Евро Силы", прибыль от выдачи документов, необходимых для растаможки для группы УкрАвто и Ассоциации автоимпортеров будет в размере около 50 млн долларов и столько же — сможет получит брокерская компании PST. И "Укртрансбезопасности" может достаться 10 млн долларов.

При этом, сторонние участники рынка будут выдавлены этими группами влияния, утверждают в "Авто Евро Силе".

Кроме того, активисты также подчеркивают, что не смотря на отмену НДС и пошлин, именно за счет схем с акцизом и коэффициентами, растаможка бывших в употреблении авто, так и не подешевеет для граждан Украины.