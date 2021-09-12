В Барселоне более 100 тысяч человек приняли участие в марше за независимость Каталонии

11 сентября на улицах Барселоны прошел марш в поддержку независимости призывая Каталонии от Испании, передает Reuters.

Как отмечает агентство, марш был организован организацией Assemblea Nacional Catalana ANC.

Он стал первым после того, как правительство Испании помиловало девятерых каталонских сепаратистских лидеров, которые попали за решетку из-за организации референдума о независимости в 2017 году. Это привело к крупнейшему политическому кризису в Испании за последние десятилетия.

По данным полиции, в акции приняли участие около 108 тысяч человек. В то же время, организаторы озвучили цифру в около 400 тысяч, что меньше, чем в 2019 году, когда на улицы вышли около 600 тысяч человек.

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Отмечается, что некоторые из девяти помилованных политиков и активистов посетили субботние протесты.

Протесты прошли в момент меньшего напряжения между Барселоной и Мадридом, чем в прошлые годы, так как центральные и региональные правительства поддерживают диалог, несмотря на противоположные взгляды на независимость.

При этом, на следующую неделю в Барселоне запланирована встреча центрального и регионального правительств для возобновления переговоров о политическом конфликте в Каталонии, которые были приостановлены с февраля 2020 года.

Напомним, Верховный суд Испании 14 октября приговорил девятерых лидеров Каталонии к длительным срокам лишения свободы — они получили по 12 и 13 лет заключения.

После этого в Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.

Ранее бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон и нынешний премьер автономии Жоаким Торра объявили о создании нового сепаратистского движения, которое должно объединить всех сторонников независимости региона.