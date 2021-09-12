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В мире 1 час назад

В Барселоне более 100 тысяч человек приняли участие в марше за независимость Каталонии

Марш стал первым после того, как правительство Испании помиловало девятерых каталонских лидеров, которые попали за решетку из-за организации референдума о независимости

Фото: Twitter Фото: Twitter
Фото: Twitter

11 сентября на улицах Барселоны прошел марш в поддержку независимости призывая Каталонии от Испании, передает Reuters.

Как отмечает агентство, марш был организован организацией Assemblea Nacional Catalana ANC.

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Он стал первым после того, как правительство Испании помиловало девятерых каталонских сепаратистских лидеров, которые попали за решетку из-за организации референдума о независимости в 2017 году. Это привело к крупнейшему политическому кризису в Испании за последние десятилетия.

По данным полиции, в акции приняли участие около 108 тысяч человек. В то же время, организаторы озвучили цифру в около 400 тысяч, что меньше, чем в 2019 году, когда на улицы вышли около 600 тысяч человек.

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Отмечается, что некоторые из девяти помилованных политиков и активистов посетили субботние протесты.

Протесты прошли в момент меньшего напряжения между Барселоной и Мадридом, чем в прошлые годы, так как центральные и региональные правительства поддерживают диалог, несмотря на противоположные взгляды на независимость.

При этом, на следующую неделю в Барселоне запланирована встреча центрального и регионального правительств для возобновления переговоров о политическом конфликте в Каталонии, которые были приостановлены с февраля 2020 года.

Напомним, Верховный суд Испании 14 октября приговорил девятерых лидеров Каталонии к длительным срокам лишения свободы — они получили по 12 и 13 лет заключения.

После этого в Барселоне протестующие объявили о блокаде аэропорта El Prat после решения Верховного суда Испании в отношении лидеров каталонских сепаратистов.

Ранее бывший глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон и нынешний премьер автономии Жоаким Торра объявили о создании нового сепаратистского движения, которое должно объединить всех сторонников независимости региона.

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