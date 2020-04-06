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50 минут назад

В центре Николаева выстрелом в голову ранили известного "криминального авторитета"

Пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации городской Больницы скорой медицинской помощи

В центре Николаева выстрелом в голову ранили известного "криминального авторитета" В центре Николаева выстрелом в голову ранили известного "криминального авторитета"
Фото: ГУНП в Николаевской области

В понедельник, 6 апреля, в центре Николаева, в бизнес-центре "Техноконтракт" на пересечении проспекта Центрального с улицей Инженерной, произошла стрельба, в результате которой был ранен известный в городе бизнесмен Михаил Титов, которого экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко называл "криминальным авторитетом". 

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области, около 14:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра, во время которой огнестрельное ранение получил местный бизнесмен. 

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"На месте происшествия во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным, руководством полиции области, работает следственно-оперативная группа, криминалисты, оперативники УКР и УСР. Устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц. Устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц", — говорится в сообщении полиции. 

Как пишет "Преступности.НЕТ", раненый Михаил Титов в тяжелом состоянии находится в реанимации городской Больницы скорой медицинской помощи.

"По предварительной информации, в него стреляли из пистолета. Стрелявший скрылся на автомобиле с еврономерами. По городу объявлен план-перехват", — пишет издание. 

В то же время, как пишут "Новости-Н", работники рядом расположенной автомойки рассказали, что они услышали несколько выстрелов, после чего, выскочив на улицу, они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека.

Отметим, бизнес-центр "Техноконтракт" принадлежит бизнесмену Михаилу Титову и его партнерам, однако законность этой собственности много лет оспаривается бывшими учредителями и основателями бизнес-центра, которые утверждают, что Титов и его люди осуществили рейдерский захват бизнес-центра.

Михаил Титов является подозреваемым в уголовном производстве, открытом прокуратурой по факту создания в Николаеве организованной преступной группировки, имевшей влияние на местные органы власти. 

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