В Центре занятости назвали самые востребованные в Украине профессии

В Государственном центре занятости Минсоцполитики составили рейтинг самых востребованных профессий в 2020 году на внутреннем рынке труда.
Как сообщает "Новий Формат", на сегодняшний день в Украине не хватает:
– швей;
– слесарей;
– электромонтеров.
При этом, на данный момент в Украине пользуются наибольшим спросом среди работодателей следующие рабочие рабочие квалификации, среди которых:
– операторы заправочных станций;
– монтеры путей, токари;
– трактористы;
– электрогазосварщики;
– слесари;
– электромонтеры;
– каменщики и маляры.
Кроме этого, востребованы работники сферы услуг (продавцы, повара, охранники, официанты).
Так, сфера услуг в Украине требует:
помощников воспитателей;
санитарок;
пекарей;
барменов;
социальных работников;
парикмахеров.
"Стабильно высоким остается спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы — бухгалтеров, врачей, воспитателей, фармацевтов", — сообщают в Государственном центре занятости.
Напомним, продавец — самая популярная рабочая профессия в Киеве. Среди самых высокооплачиваемых — сферы транспорта и логистики. Такие данные приводят аналитики "OLX Работа".