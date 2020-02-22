В Центре занятости назвали самые востребованные в Украине профессии

В Государственном центре занятости Минсоцполитики составили рейтинг самых востребованных профессий в 2020 году на внутреннем рынке труда.

Как сообщает "Новий Формат", на сегодняшний день в Украине не хватает:

– швей;

Подпишитесь на канал DELO.UA

– слесарей;

– электромонтеров.

При этом, на данный момент в Украине пользуются наибольшим спросом среди работодателей следующие рабочие рабочие квалификации, среди которых:

– операторы заправочных станций;

– монтеры путей, токари;

– трактористы;

– электрогазосварщики;

– слесари;

– электромонтеры;

– каменщики и маляры.

Кроме этого, востребованы работники сферы услуг (продавцы, повара, охранники, официанты).

Так, сфера услуг в Украине требует:

помощников воспитателей;

санитарок;

пекарей;

барменов;

социальных работников;

парикмахеров.

"Стабильно высоким остается спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы — бухгалтеров, врачей, воспитателей, фармацевтов", — сообщают в Государственном центре занятости.

Напомним, продавец — самая популярная рабочая профессия в Киеве. Среди самых высокооплачиваемых — сферы транспорта и логистики. Такие данные приводят аналитики "OLX Работа".