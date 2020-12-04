Общество 40 минут назад

В Днепре дома и школы будут обогревать с помощью крематория (ВИДЕО)

За основу проекта был взят крематорий, расположенный с Тюрингии (Восточная Германия), который построила компания IFZW Gmb H&Co

Крематорий. Фото: Pixabay Крематорий. Фото: Pixabay
Крематорий. Фото: Pixabay

В Шевченковском районе Днепра возле кладбища планируют построить крематорий, оборудованный теплообменниками, которые смогут обогревать соседние дома и школы.

Об этом в своем видеообращении заявил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

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По его словам, благодаря системе фильтрации, едкого дыма и других выбросов в атмосферу во время кремации не будет.

За основу проекта был взят крематорий, расположенный с Тюрингии (Восточная Германия), который построила компания IFZW Gmb H&Co.

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"Строительством объекта в Днепре будет также заниматься эта компания… В Днепре будет использована именно такая печь, и именно такая технология", — сообщил Лысенко.

В тендерной документации на разработку проекта указывается, что крематорий будет находиться возле кладбища на Запорожском шоссе, 55-А со стороны улицы Аэропортовской.

Приблизительная стоимость проекта составляет 1 млн грн.

Как сообщалось ранее, согласно данным ритуальных служб органов местного самоуправления, за 2016-2018 годы количество похороненных путем кремации увеличилось.

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