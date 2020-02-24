Происшествия 30 минут назад

В Германии неизвестный въехал в толпу на карнавале: минимум 10 пострадавших (ФОТО)

Полиция уже задержала водителя, который был за рулем универсала Mercedes

В Германии неизвестный въехал в толпу на карнавале: минимум 10 пострадавших (ФОТО) В Германии неизвестный въехал в толпу на карнавале: минимум 10 пострадавших (ФОТО)
Место инцидента в ФРГ. Фото: Specta_Orientem / Twitter

В Германии неизвестный наехал на толпу, участвующую в карнавальном шествии.

Инцидент произошел в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен, сообщает со ссылкой на полицию Spiegel.

По данным издания, несколько человек пострадали. Полиция уже задержала водителя.

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В свою очередь Waldeckische Landeszeitung сообщает, что задержанный мужчина был за рулем универсала Mercedes. По данным издания, травмы получили и взрослые, и дети.

Тем временем телеканал Tagesschau информирует, что пострадали, как минимум, 10 человек. Сейчас на месте происшествия работает полиция, скорая помощь и спасатели.

Как передает Hessische Niedersächsische Allgemeine, пока неизвестно, въехал ли человек в толпу преднамеренно. При этом очевидцы заявили газете, что машина двигалась на высокой скорости.

Известно, что на место происшетсвия прибыл мэр Фолькмарзена Хартмут Линнекугель. В карнавальном шествии участвовал начальник пожарной службы города Кай Вибуш, а также пожарные.

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Ранее сообщалось, что в Торонто фургон белого цвета наехал на группу прохожих. В результате происшествия, по данным полиции, погибли 10 человек, еще 15 получили ранения.

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