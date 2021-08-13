В ГФС заявили об информационной атаке против службы в социальных сетях

В Государственной фискальной службе заявили, что фиксируют проведение массовой дискредитационной кампании против службы в социальных сетях, и связывают это с формированием Бюро экономической безопасности и проведением конкурса на главу создаваемого бюро.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

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"Накануне конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины некоторые СМИ, журналисты и публичные лица прибегают к манипуляциям общественным мнением, критикуя деятельность Государственной фискальной службы (ГФС), желая таким образом противоправно повлиять на результаты конкурса", — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба обнародовала скриншоты мониторинга социальных сетей, где массово распространяются статусы, дискредитирующие службу.

В ГФС заявили, что ведут успешную работу по борьбе со "скрутками" НДС" и добились серьезного снижения сумм, которые таким образом выводятся из-под налогообложения.

"ГФС с начала 2021 года обеспечено возмещение в госбюджет "живых" средств по уголовным производствам в размере около 2 млрд гривен. Эта сумма за 7 месяцев текущего года почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В то же время ГФС не допустила хищение из бюджета НДС объемом более 2,2 млрд гривен и обеспечила уменьшение сумм ежемесячных "скруток" с НДС более чем на 1 млрд гривен. Вчера, 12 августа, сотрудники ГФС снова показали весомый результат борьбы с уклонением от уплаты налогов: налоговая милиция разоблачила аффилированные структуры российской компании в противоправной поставке минеральных удобрений в Украину и уклонении от налогообложения на общую сумму более 1,3 млрд гривен", — говорится в сообщении ГФС.

Также фискалы отметили свои достижения по борьбе с незаконной торговлей подакцизными товарами.

"Общая сумма изъятых подакцизных товаров с начала 2021 года составляет более 2,5 млрд гривен, что опять-таки превышает прошлогодние показатели. Из незаконного оборота изъято более 500 тонн ЛВИ и 2 000 тонн спирта. Изъято около 18 млн пачек сигарет, несколько миллионов поддельных марок акцизного налога, из последнего — конфисковано более 70 тонн табачного сырья во время обысков в Днепропетровской и Запорожской областях, датированных началом августа. Изъято 40 тыс. тонн контрафактного топлива, и, в частности, в рамках противодействия теневому рынку топлива ведется уголовное производство по уклонению от налогообложения большой сетью АЗС на сумму 240 млн гривен. Всего установлено и прекращено 102 нелегальных производства подакцизной продукции. Сейчас закончено досудебное следствие и направлено в суд 680 уголовных производств, 19 из которых в отношении преступлений, совершенных в составе организованных групп", — сообщили в ДФС.

В Фискальной службе подчеркивают, что готовы к содержательному диалогу с общественностью, но не намерены вступать в дискуссию по манипулятивным и подложным поводам.

ГФС подчеркнула, что распространение ложной информации через интернет-ботов в соцсетях не приведет к изменению курса ГФС, направленного на ликвидацию теневых рынков и обеспечение экономической безопасности Украины.

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