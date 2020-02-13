В Испании разрешили высчитывать деньги из зарплаты за перекуры

В высшем суде Испании выиграла дело компания, которая высчитывала у сотрудников деньги из зарплаты за перерывы на курение.
Об этом сообщает ВВС.
Так, в энергетической компании Galp заявили, что применяли испанский закон, когда начали отнимать время, проведенное вне помещений, из рабочих дней сотрудников.
Согласно испанскому законодательству, компании обязаны регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места. Такие нормы закона должны были предотвратить эксплуатацию работников и повысить гибкость в рабочее время по контракту.
Кроме того, эти изменения в закон должны были решать проблему неоплачиваемой сверхурочной работы в Испании.
Указано, что высокий суд Испании опирался на предыдущее постановление о том, что работники не имеют права на оплачиваемую сигарету, кофе или перерыв на завтрак.
Ранее сообщалось, что руководитель компании по подбору персонала из британского города Свидон дает дополнительные 4 дня отпуска своим работникам, которые не курят на работе.
Также один из недавних опросов сайта Inc. показал, что переработки сотрудников снижают продуктивность.
Не пропусти 28 февраля 2020 года самый масштабный фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival! Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить максимум полезной информации от профессионалов своего дела для устойчивого роста вашего бизнеса!