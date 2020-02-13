Экономика 1 час назад

В Испании разрешили высчитывать деньги из зарплаты за перекуры

Высокий суд Испании позволил уменьшать зарплату сотрудников, делающих перерывы на курение

В Испании разрешили высчитывать деньги из зарплаты за перекуры В Испании разрешили высчитывать деньги из зарплаты за перекуры
Перекур на работе. Фото: businessman.ru

В высшем суде Испании выиграла дело компания, которая высчитывала у сотрудников деньги из зарплаты за перерывы на курение.

Об этом сообщает ВВС.

Так, в энергетической компании Galp заявили, что применяли испанский закон, когда начали отнимать время, проведенное вне помещений, из рабочих дней сотрудников.

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Согласно испанскому законодательству, компании обязаны регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места. Такие нормы закона должны были предотвратить эксплуатацию работников и повысить гибкость в рабочее время по контракту.

Кроме того, эти изменения в закон должны были решать проблему неоплачиваемой сверхурочной работы в Испании.

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Указано, что высокий суд Испании опирался на предыдущее постановление о том, что работники не имеют права на оплачиваемую сигарету, кофе или перерыв на завтрак.

Ранее сообщалось, что руководитель компании по подбору персонала из британского города Свидон дает дополнительные 4 дня отпуска своим работникам, которые не курят на работе.

Также один из недавних опросов сайта Inc. показал, что переработки сотрудников снижают продуктивность.

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