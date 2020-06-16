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В кабинете у главы СБУ обнаружили 3 устройства для прослушки — нардеп

Также еще одно устройство обнаружено в автомобиле жены Ивана Баканова

Иван Баканов в своем кабинете. Фото: "Главком" Иван Баканов в своем кабинете. Фото: "Главком"
Иван Баканов в своем кабинете. Фото: "Главком"

У главы Службы безопастности Украины Ивана Баканова в кабинете обнаружены 3 прослушивающих устройства.

Об этом сообщил нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Кратко и по делу в Telegram

"У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружены 3 прослушивающих устройства. Также еще одно устройство обнаружено в автомобиле его жены. Предлагаю Ивану Геннадьевичу воспользоваться наработками по розыску тех, кто прослушал Гончарука. И сразу идти с обысками к журналисту Евгению Куксину", — написал Дубинский в мессенджере.

В то же время в СБУ о возможном факте обнаружения прослушивающего устройства у Баканова пока ничего не сообщают.

Напомним, в рамках расследования "прослушки" разговора между премьер-министром Украины, представителями правительства и Национального банка, состоялось более 20 обысков.

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Ранее в интернете опубликовали аудиозапись, на которой премьер-министр Алексей Гончарук якобы утверждает, что у Президента Владимира Зеленского примитивное представление об экономике.

В подписи к аудиозаписи на Youtube указано: "История как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому". Сам канал создан сегодня, 15 января.

На аудио голоса, приписываемые Гончаруку, Рожковой и Маркаровой, рассуждают о том как обосновать Зеленскому укрепление гривни. Они говорят на русском языке и голос, приписываемый Гончаруку сказал, что у Президента примитивное представление об экономике.

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