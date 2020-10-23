В правительстве заявили об установлении причин авиакатастрофы АН-26

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии украинского самолета и завершает свою работу.

Об этом заявил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью "РБК-Украина".

Он рассказал, что 22 октября комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Этот документ будет обнародован на заседании Кабинета министров 28 октября.

При этом Уруский назвал основные причины авиакатастрофы, которые смогла установить комиссия.

"Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия", — уточнил вице-премьер.

По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и косвенные.

В частности, среди ряда причин есть как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").

Как пояснил Уруский, эта техническая неисправность привела к внештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.

"К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого — последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета", — констатировал он.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26. На его борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил. Выжил только один курсант.

По факту крушения самолета было начато уголовное производство по статье 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, следствие рассматривало 4 версии крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве.