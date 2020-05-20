В Киеве готовят поднятие тарифа на воду на 19%

В Киеве готовят очередное повышение тарифа на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Его инициирует КП "Киевводоканал", сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

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Указано, что тариф на 2021 год может вырасти до 27,35 грн/кубометр с НДС. Сейчас он — 22,992 грн, поэтому повышение составит 19%.

"Предложения ЗАО "АК "Киевводоканал" по установлению на 2021 год тарифов: установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева в размере 27,35 грн (в том числе НДС 4,56 грн) за 1 кубометр, из них 14,74 грн (в тому числе НДС 2,46 грн) за 1 кубометр водоснабжения; 12,61 грн (в тому числе НДС 2,10 грн) за 1 кубометр водоотведения", — говорится в сообщении.

Таким образом, тариф на водоснабжение может быть повышен на 9,7%, на водоотвод — на 32%.

При этом в водоканале уточнили, что расчеты запланированных на 2021 год тарифов проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Ранее сообщалось, что Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила повышение тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для 43 предприятий в среднем на 20%.

Напомним, с 1 января 2020 года в Киеве ежеквартально жильцы многоквартирных домов будут платить взносы для обслуживания счетчиков на холодную воду. Плата в среднем составит 10-20 гривен за квартал и будет зависеть от количества квартир и самих приборов.