Общество 1 час назад

В Киеве на киберспортивной площадке прошли 8 рейтинговых поединков Ultimate Boxing Night

Украинские боксеры записали в свой послужной список шесть побед, две из них — нокаутом

Фото здесь и далее: пресс-служба WePlay Esports Фото здесь и далее: пресс-служба WePlay Esports
Фото здесь и далее: пресс-служба WePlay Esports

10 апреля в столице прошел вечер боксерских поединков Ultimate Boxing Night. Организаторы — киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports и компания USYK-17 PROMOTIONS. В рамках вечера выступили 16 боксеров из шести стран.

Кратко и по делу в Telegram

Шесть поединков закончились превосходством украинцев. Среди них: 

  • Рамиль Гаджиев из Одессы по итогам главного боя вечера одолел белоруса Ивана Мурашкина;
  • Цотне Рогава из Одессы нокаутировал в корпус соперника из Хорватии Петера Мрвалжа;
  • Даниэль Лапин из Киева добавил себе четвертую профессиональную победу — в этот раз над венгром Аттилой Коросом.

Коротким, но ярким получился бой Сергея Гука с Андреем Руденко — последний ушел в нокаут во втором раунде. Также успешно дебютировали Мирослав Ищенко и Роберт Мартон. 

Самым насыщенным поединком вечера, помимо главного, стала схватка белоруса Нодира Бахшиева с британцем Шоном Феннелом. По первым двум раундам казалось, что Феннел сложит соперника или хотя бы обойдет его по очкам. Но Бахшиев не только не упал, но и начал проводить острые серии и переломил результат в свою пользу. 

Ultimate Boxing Night прошел на киберспортивной арене WePlay Esports Arena Kyiv в формате без зрителей. Все спортсмены, команды и персонал прошли тесты на COVID-19. 

Трансляцию вечера с арены вели Twitch-канал WePlay Ultimate Fighting League, телеканал Xsport, YouTube-канал USYK17 и стриминговая платформа DAZN. 

Больше деталей о Ultimate Boxing Night здесь

Фототур боев можно посмотреть по ссылке

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