В Киеве на киберспортивной площадке прошли 8 рейтинговых поединков Ultimate Boxing Night

10 апреля в столице прошел вечер боксерских поединков Ultimate Boxing Night. Организаторы — киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports и компания USYK-17 PROMOTIONS. В рамках вечера выступили 16 боксеров из шести стран.

Шесть поединков закончились превосходством украинцев. Среди них:

Рамиль Гаджиев из Одессы по итогам главного боя вечера одолел белоруса Ивана Мурашкина;

Цотне Рогава из Одессы нокаутировал в корпус соперника из Хорватии Петера Мрвалжа;

Даниэль Лапин из Киева добавил себе четвертую профессиональную победу — в этот раз над венгром Аттилой Коросом.

Коротким, но ярким получился бой Сергея Гука с Андреем Руденко — последний ушел в нокаут во втором раунде. Также успешно дебютировали Мирослав Ищенко и Роберт Мартон.

Самым насыщенным поединком вечера, помимо главного, стала схватка белоруса Нодира Бахшиева с британцем Шоном Феннелом. По первым двум раундам казалось, что Феннел сложит соперника или хотя бы обойдет его по очкам. Но Бахшиев не только не упал, но и начал проводить острые серии и переломил результат в свою пользу.

Ultimate Boxing Night прошел на киберспортивной арене WePlay Esports Arena Kyiv в формате без зрителей. Все спортсмены, команды и персонал прошли тесты на COVID-19.

Трансляцию вечера с арены вели Twitch-канал WePlay Ultimate Fighting League, телеканал Xsport, YouTube-канал USYK17 и стриминговая платформа DAZN.

Больше деталей о Ultimate Boxing Night здесь.

Фототур боев можно посмотреть по ссылке.