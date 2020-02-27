Родители киевских школьников заплатят за утерю ученических 90 гривен (ФОТО)

В среду, 26 февраля, в Киеве, в специализированной школе №80, на бульваре Дружбы Народов, 12б, что в Печерском районе, представили новые пластиковые ученические билеты, которыми можно будет оплачивать проезд в городском транспорте, подобно е-билету. Delo.ua узнавали, что они еще дают школьникам и как ими пользоваться.

Заменить старые картонные ученические на новые, из пластика, столичные власти обещали еще летом 2019 года. К началу учебного года все школьники Киева должны были получить новые карточки. Но выдачу новых ученических решили перенести на март 2020 года из-за переноса запуска е-билета.

Выглядит новый ученический довольно просто. Небольшая карточка желтого цвета, на лицевой стороне которой надпись на пустом фоне "Ученический билет", а на обратной — фото ученика, его инициалы, название учебного заведения, штрих-код и срок действия документа.

Первый раз е-ученический всем школьникам выдадут бесплатно, а вот в случае утери карточки, родителям нужно будет выложить за нее 90 гривен. Пока новый документ получат не все школьники. Дело в том, что еще не все школы города подали в КГГА данные про учеников, из-за этого уже с 1 марта родители смогут самостоятельно внести данные про своего ребенка в "Личный кабинет киевлянина" и получить ученическую карту.

До конца марта е-ученический будут тестировать учащиеся 36 школ города и 28 тысяч учеников. Горвласти обещают, что уже к 1 апреля (новая дата перехода Киева на автоматизированную систему оплаты проезда, без использования разовых талончиков и жетонов — Delo.ua) обеспечат новыми карточками всех столичных детей.

Пользоваться новым ученическим для поездки в транспорте удобно. Принцип действия точно такой же, как и у е-билета. В подземке карту нужно приложить к турникету, а в наземном транспорте — к экрану оранжевого валидатора. Как и прежде, ученический документ будут выдавать каждый новый учебный год.

В ближайшие годы, кроме бесплатного проезда, дети благодаря новому документу будут входить в школу по турникету, а также вести е-дневник. Всего горвласти заказали 300 тысяч новых карт для учеников стоимостью 31 миллион гривен.

Напомним, в Киеве действует социальный проект — "Муниципальная карточка киевлянина", который позволяет льготникам получать выплаты, скидки, а также пользоваться правом бесплатного проезда в коммунальном транспорте. С 2019 года принцип работы карты аналогичен новому е-ученическому — пользователь при каждой поездке должен валидировать карту на считывающих устройствах в транспорте. Таким образом горвласти считают поездки, чтобы потом компенсировать оплату перевозчику.