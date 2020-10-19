Высший законодательный орган Китая принял новый закон о биологической безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Xinhua. Закон вступит в силу 15 апреля 2021 года. Его целью является предотвращение распространения инфекционных заболеваний и их контроль.
В стране появятся системы мониторинга и раннего оповещения, оценки рисков и обмена информацией. Также закон регламентирует предотвращение и реакцию на конкретные риски (новые инфекционные заболевания, эпидемические вспышки) и проведение исследований над новыми биологическими технологиями, в том числе и их применение.
В мае Китай объявил, что намерен ускорить принятие закона о биобезопасности после глобальной вспышки коронавируса, которая впервые была обнаружена в городе Ухань.
Благодаря жестким мерам, Китаю удалось практически прекратить распространение коронавируса в стране. Новые случаи заражения, выявленные на прошлой неделе в городе Циндао на восточном побережье, прекратили почти 2-месячный период без сообщений о таких случаях.
На тестирование на COVID-19 населения Циндао, составляющего девять миллионов человек, отвели за пять дней. Его проводили во временных медицинских центрах по всему городу с 7:00 до 23:00. Город Цзинань, расположенный недалеко от Циндао, попросил всех, кто посетил его с 23 сентября, немедленно пройти тестирование.
Представитель местных властей объяснил, что в стране теперь действует политика массового тестирования городов, когда сообщается о случаях заражения, даже если таких случаев немного.
Комиссия здравоохранения Китая в последний раз сообщала о 13 новых случаях коронавируса на материке 17 октября. Общее число подтвержденных случаев на материке достигло 85 672, умерли 4 634 человека.