В стране появятся системы мониторинга и раннего оповещения, оценки рисков и обмена информацией. Также закон регламентирует предотвращение и реакцию на конкретные риски (новые инфекционные заболевания, эпидемические вспышки) и проведение исследований над новыми биологическими технологиями, в том числе и их применение.

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В мае Китай объявил, что намерен ускорить принятие закона о биобезопасности после глобальной вспышки коронавируса, которая впервые была обнаружена в городе Ухань.

Благодаря жестким мерам, Китаю удалось практически прекратить распространение коронавируса в стране. Новые случаи заражения, выявленные на прошлой неделе в городе Циндао на восточном побережье, прекратили почти 2-месячный период без сообщений о таких случаях.

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На тестирование на COVID-19 населения Циндао, составляющего девять миллионов человек, отвели за пять дней. Его проводили во временных медицинских центрах по всему городу с 7:00 до 23:00. Город Цзинань, расположенный недалеко от Циндао, попросил всех, кто посетил его с 23 сентября, немедленно пройти тестирование.

Представитель местных властей объяснил, что в стране теперь действует политика массового тестирования городов, когда сообщается о случаях заражения, даже если таких случаев немного.

Комиссия здравоохранения Китая в последний раз сообщала о 13 новых случаях коронавируса на материке 17 октября. Общее число подтвержденных случаев на материке достигло 85 672, умерли 4 634 человека.