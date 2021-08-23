В Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа (ВИДЕО)

На нефтедобывающей платформе мексиканской государственной компании Petroleos Mexicanos (Pemex) произошел взрыв, в результате которого пострадали полтора десятка человек, передает Tribuna Campeche.
По информации издания, инцидент произошел в Мексиканском заливе на платформе Ku-Alfa, которая расположена в 100 км от города Сьюдад-дель-Кармен (мексиканский штат Кампече).
#Noticias #México— Marca Registrada Noticias (@mrnoticiasver) August 22, 2021
Así se observa el incendio en la plataforma #KuAlfa en la sonda de #Campeche, fuentes extraoficiales reportan 6 personas heridas pic.twitter.com/34rh1XOebP
В результате ЧП, как отмечает Tribuna Campeche, пострадали по меньшей мере 15 человек, которые были доставлены на вертолетах в медицинские учреждения, расположенные на материке.
Как сообщает Reuters, на платформе велись работы, когда на ней началось возгорание.
Позднее в пресс-службе Pemex подтвердили факт пожара. В компании заявили, что ожоги получили всего пять человек, а также указали на отсутствие жертв.
"Будет проведено расследование, чтобы определить причину произошедшего", — говорится в сообщении.
Напомним, в начале мая 2016 года в Нигерии боевики взорвали платформу американской нефтяной компании Chevron.
Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Мстители дельты Нигера".