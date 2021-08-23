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В мире 1 час назад

В Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа (ВИДЕО)

В результате чрезвычайного происшествия пострадали, как минимум, 15 человек

Фото: Marca Registrada Noticias Фото: Marca Registrada Noticias
Фото: Marca Registrada Noticias

На нефтедобывающей платформе мексиканской государственной компании Petroleos Mexicanos (Pemex) произошел взрыв, в результате которого пострадали полтора десятка человек, передает Tribuna Campeche.

По информации издания, инцидент произошел в Мексиканском заливе на платформе Ku-Alfa, которая расположена в 100 км от города Сьюдад-дель-Кармен (мексиканский штат Кампече).

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В результате ЧП, как отмечает Tribuna Campeche, пострадали по меньшей мере 15 человек, которые были доставлены на вертолетах в медицинские учреждения, расположенные на материке.

Как сообщает Reuters, на платформе велись работы, когда на ней началось возгорание.

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Позднее в пресс-службе Pemex подтвердили факт пожара. В компании заявили, что ожоги получили всего пять человек, а также указали на отсутствие жертв.

"Будет проведено расследование, чтобы определить причину произошедшего", — говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая 2016 года в Нигерии боевики взорвали платформу американской нефтяной компании Chevron.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Мстители дельты Нигера". 

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