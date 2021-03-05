Финансы 2 часа назад

Украинские оборонные госпредприятия декларируют миллионы убытков

В течение последних четырех лет государственные предприятия Минобороны отчитывались только об убытках

Фото: Facebook/Укрборонпром Фото: Facebook/Укрборонпром
Фото: Facebook/Укрборонпром

За девять месяцев 2020 года государственные предприятия Министерства обороны Украины получили чистые убытки на сумму 22,2 млн грн.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана госпредприятий за три квартала 2020 года, который проанализировала экспертная организация StateWatch.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В компании отмечают, что в течение последних четырех лет государственные предприятия Минобороны также отчитывались только об убытках.

Согласно отчетам о выполнении финансовых планов, в 2017 году общий чистый убыток всех предприятий Минобороны составил 22,4 млн грн. Финансовые показатели 2018 года завершились с убытками в сумме 8,2 млн грн.

Читайте также:
Прокуратура подозревает работников Минобороны в растрате более 170 млн грн

При этом, крупнейшее превышение расходов над доходами пришлось на 2019 год, когда сумма ущерба составила 38,7 млн грн.

Среди финансовых показателей, на которые обращает внимание StateWatch — суммарное количество доходов в 701 млн грн, и расходов на сумму 723,2 млн грн.

По итогам III кварталов 2020 года, расходы на оплату труда на предприятиях Минобороны достигли 224,5 млн грн и были распределены среди 2 847 трудоустроенных лиц, что на 1 159 человека больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Среднемесячные расходы на оплату труда работников составили 8,3 тысяч грн, на административно-управленческий персонал — 10,6 тысяч грн, тогда как на директора предприятия — 17,9 тыс грн.

Ранее в Минобороны сообщили, что до 2022 года 42 госпредприятия министерства будет реорганизовано, 44 — ликвидированы, а пять будут переданы на приватизацию.

Напомним, ранее заместитель гендиректора госконцерна Мустафа Найем заявил, что за 10 лет государственный концерн "Укроборонпром" понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Telegram терпит убытки, без выпуска облигаций компания не сможет покрыть долги — СМИ
Telegram терпит убытки, без выпуска облигаций компания не сможет покрыть долги — СМИ
"Украэрорух" в 2020 году получил более 1 млрд грн убытков
"Украэрорух" в 2020 году получил более 1 млрд грн убытков
ГПУ подозревает бывшего топ–менеджера "Нафтогаза" в убытках государству на 150 млн грн
ГПУ подозревает бывшего топ–менеджера "Нафтогаза" в убытках государству на 150 млн грн
Загрузка...
Новое видео
Чи потрібен вам касовий апарат? РРО для підприємців в 2021 році — Ірина Нараєвська

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На вокзале в Киеве поезд отрезал человеку ноги

  3. Зеленский поручил разработать ряд запретов для украинцев со вторым гражданством

  4. Житель Харьковской области содержал семерых рабов, привлекая к вырубке леса (ФОТО, ВИДЕО)

  5. Гео Лерос заявил о провокации вокруг его мансарды

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...