Экономика 30 минут назад

В МИУ объяснили, как разблокировать Балтию и Скандинавию для перевозчиков

Сейчас международные автомобильные перевозки в Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию через территорию Беларуси осуществляют 1600 украинских перевозчиков. Уже в августе они исчерпали годовую квоту разрешений Беларуси

В МИУ объяснили, как разблокировать Балтию и Скандинавию для перевозчиков В МИУ объяснили, как разблокировать Балтию и Скандинавию для перевозчиков

Министерство инфраструктуры Украины поддерживает внесение изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года, касающихся либерализации автомобильных перевозок. Соответствующий законопроект №0060 разблокирует транзитные перевозки в страны Балтии и Скандинавии.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

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"Сейчас для украинских автоперевозчиков, работающих на балтийском и скандинавском направлениях, сложилась катастрофическая ситуация. Отсутствие необходимого количества разрешений от Польши и Беларуси, дополнительные условия для транзитного проезда через Россию привели к ситуации, в которой украинские экспортеры оказались отрезанными от рынков Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Поэтому перевозчики теряют заказы, украинские производители — рынки сбыта, а экономика — рабочие места. Например, из-за отсутствия белорусских разрешений потери перевозчиков за октябрь-декабрь этого года составят около 1,5 млрд грн. Фактические же потери для страны еще больше", — отмечает заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

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Решение поддержать изменения условий транзита, по словам Мустафы Найема, позволит перевозчикам беспрепятственно использовать для транзита белорусскую территорию, а Украине — сохранить рабочие места для наших перевозчиков и привлечь дополнительные грузо- и пассажиропотоки на балтийском и скандинавском направлениях.

Изменения предусматривают либерализацию условий выполнения грузовых перевозок между Украиной и Беларусью, освобождение нерегулярных пассажирских автоперевозок от разрешительной системы и разблокирование работы украинских автоперевозчиков на балтийском и скандинавском направлениях.

Сейчас международные автомобильные перевозки в Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию через территорию Беларуси осуществляют 1600 украинских перевозчиков. Уже в августе они исчерпали годовую квоту разрешений Беларуси, которая в 2021 году была установлена на уровне 37 тыс. разрешений и в сентябре — 26 тыс.

При этом потребность в дополнительных разрешениях до конца года составляет для двусторонних перевозок 20 тысяч, для транзитных — 10 тысяч. Объем разрешений на осуществление грузовых автомобильных перевозок в Польшу на этот год исчерпан, а их общего ежегодного количества недостаточно даже для базовых потребностей украинских экспортеров и перевозчиков.

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