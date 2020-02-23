NASA показало быстрое таяние ледяной шапки в Антарктиде (ФОТО)

Американское агентство NASA опубликовало снимки, показывающие быстрое таяние ледяной шапки на острове Eagle Island в Антарктиде.

Также был зафиксирован температурный рекорд, сообщает пресс-служба агентства.

"6 февраля 2020 года метеорологические станции зафиксировали самую высокую температуру за всю историю Антарктиды", — говорится в сообщении.

В частности, термометры на базе Эсперанса на северной оконечности Антарктического полуострова показали 18,3° C. Такая температура вызвала таяние на близлежащих ледниках.

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Так, например, на полученных снимках за 4 и 13 февраля можно рассмотреть быстрое таяние ледяной шапки на острове Eagle Island в Антарктиде.

По данным ученых, 6 февраля на острове произошло пиковое таяние — 30 миллиметров. В общей сложности снежный покров на Eagle Island уменьшился на 106 миллиметров с 6 по 11 февраля.

Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию" в мире из-за того, что 2015-2019 годы стали самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.