В НБУ рассказали, на что чаще всего жалуются клиенты банков и финкомпаний

В 2019 году в Национальный банк Украины (НБУ) поступило почти 17 тысяч обращений граждан, что на 25% больше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк обработал 99% обращений граждан, остальные находятся на рассмотрении. Более трети обращений — 35% — положительно решены вопросы, поднятые потребителями финансовых услуг. Почти на половину обращений — 46% — НБУ предоставил разъяснение потребителям.

Около 10% полученных обращений не подлежали рассмотрению, поскольку содержали неполную информацию. 7% обращений Национальный банк переадресовал в другие государственные органы по принадлежности.

До октября 2019 года рассмотрением обращений граждан занимались специалисты Управления делопроизводства Департамента обеспечения деятельности. Однако после принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг эта функция передана новому подразделению — Управлению защиты прав потребителей финуслуг.

Большинство обращений потребителей, которые обработало новое подразделение, касаются отношений потребителей финансовых услуг банков по кредитным договорам (33%), работы платежных систем и расчетов (25%), обслуживание в банках (10%), отношений с небанковскими учреждениями (7%).

67% обращений содержали признаки нарушений прав потребителей. Среди них: неправдивая информация в рекламе депозитов, разная процентная ставка в договоре и при фактическом расчете, увеличение кредитного лимита для погашения предыдущего долга, самовольное списания средств с зарплаты или других начислений в счет погашения долга, продолжение депозита без согласования с потребителем и другие нарушения.

Большинство обращений потребителей (64%) — это обращения, касающиеся банков. Всего Национальный банк получил обращение по 53 банкам, из которых больше всего касается работы трех банков.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Как сообщалось ранее, в июне Национальный банк анонсировал создание нового механизма защиты прав потребителей финансовых услуг, предусматривающего ответственность банков и небанковских финансовых учреждений за качество предлагаемых ими услуг.