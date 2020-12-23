В ноябре в Украине почти остановилось падение промпроизводства

Промышленное производство в Украине в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года снизилось на 0,3%, а с учетом коррекции на эффект календарных дней — на 0,1%. Об этом говорится в сообщении Госслужбы статистики.

Относительно октября 2020 года промпроизводство выросло в ноябре на 1,1%, а с учетом сезонной коррекции — на 1,5%.

В частности, падение индекса промышленной продукции в перерабатывающей промышленности относительно аналогичного месяца прошлого года составило 3,4%, замедлившись с 6,6% в октябре.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в ноябре зафиксирован рост на 1,8%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 10%.

Производство товаров народного потребления выросло на 6,4%, товаров длительного использования — на 17,4%, производство энергии — на 2,4%. В то же время производство товаров краткосрочного потребления относительно прошлогоднего ноября упало на 4,3%, а инвестиционных товаров — сразу на 18,7%.

В январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс промпродукции составил 93,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров — 96,2%, перерабатывающей — 92,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — 96,9%.

Наибольшее падение производства в ноябре зафиксировано в Черновицкой (25,4%) и Ровенской (20,3%) областях, наибольший рост — в Донецкой (20,9%) и Одесской (13,4%) областях.

Отметим, что в октябре промпроизводство относительно соответствующего месяца прошлого года упало на 5%, в сентябре падение составило 4,4%, в августе — 5,3%, июле — 4,2%, июне — 5,6%, мае — 12,2%, апреле — 16,2%, марте — 7,7%, феврале — 1,5%, январе — 5,1%.