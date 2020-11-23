Промышленное производство в Украине ускорило свое падение до 5% — Госстат

В октябре 2020 года промышленное производство в Украине по сравнению с октябрем 2019 года снизилось на 5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики. По данным Госстата, в сентябре падение составило 4,4%, в августе — 5,3%, в июле — 4,2%, июне — 5,6%, мае — 12,2% и апреле — 16,2%.

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При этом, как отмечает ведомство, с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в октябре 2020 года сократилось на 3,9%, что лучше 5,4% в сентябре, 4,2% в августе и 4,4% в июле.

К сентябрю этого года рост промышленного производства в октябре составил 5,8%, однако с учетом сезонной корректировки был зафиксирован спад на 0,5%.

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В перерабатывающей промышленности в октябре-2020 к октябрю-2019 падение ускорилось до 6,6% с 5,8% в сентябре, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — до 1,8% с 0,2%, однако в добывающей промышленности и разработке карьеров спад замедлился до 2,5% с 2,9% в сентябре.

В целом за десять месяцев текущего года промпроизводство в Украине сократилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В добывающей промышленности и разработке карьеров промышленное производство снизилось на 4,4%, в перерабатывающей промышленности — на 8,3%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 4,5%.

Напомним, Государственная служба статистики Украины улучшила показатель индекса промышленной продукции, скорректировав снижение промпроизводства в 2019 году с 1,8% до 0,5% по сравнению с 2018 годом.

Индекс пересмотрели в связи с введением нового базисного года — 2016-го вместо 2010-го