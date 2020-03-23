Украинская промышленность второй месяц подряд замедляет свое падение

В феврале 2020 года промышленное производство в Украине упало на 1,5% по сравнению с февралем 2019 года, а в январе 2020 года спад составил 5,1%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным Госстата, с коррекцией на эффект календарных дней, падение промпроизводства в феврале 2020 года к февралю 2019 года замедлилось до 4,1%, по сравнению с 4,7% в январе.

Промпроизводство в феврале по сравнению с январем выросло на 0,4%, а с учетом сезонности спад производства в феврале к январю 2020 года составил 0,2%.

За первые два месяца 2020 года спад промпроизводства составил 3,1%, по сравнению с январем-февралем 2019 года.

Снижение производства в годовом выражении зафиксировано в перерабатывающей промышленности — на 0,4%, добывающей — на 4,1%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 1,8%.

Напомним, в январе 2020 года промпроизводство сократилось на 5,1% по сравнению с декабрем 2019 года. С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в годовом выражении с января 2020 года по январь 2019 года снизилось на 4,7%.

В декабре 2019 года промпроизводство в Украине сократилось на 7,7%, а по итогам всего прошлого года на 1,8% по сравнению с 2018 годом.

В ноябре 2019 года украинская промышленность упала на 5% в годовом измерении, что стало худшим показателем после восстановления из кризиса 2014-15 годов.

В октябре 2019 года промышленное производство в Украине сократилось по сравнению с октябрем 2018 года на 5%.

В августе 2019 года промышленное производство в Украине сократилось по сравнению с августом 2018 года на 1,7% после снижения на 0,2% в июле (к июлю-2018) и на 2,3% — в июне (к июню-2018).

А в апреле 2019 года промпроизводство выросло на 5,2% после увеличения в марте на 2,1% и падения в феврале и январе 2019 года — на 1,8% на 3,3% соответственно.