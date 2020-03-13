Политика и экономика 40 минут назад

В оккупированной Горловке 12 человек заболели коронавирусом — Аваков

Чтобы не допустить распространение болезни, жителям временно оккупированных территорий и иностранцам запретят въезд через линию столкновения

В оккупированной Горловке 12 человек заболели коронавирусом — Аваков В оккупированной Горловке 12 человек заболели коронавирусом — Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Фото: МВД

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут быть зараженные коронавирусом — в частности, по предварительным данным украинских силовиков, заболевшие COVID-19 есть в Горловке. Об этом во время выездного внеочередного заседания Правительства заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"У нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, которые распространены в Горловке", — сообщил чиновник, добавив, что в связи с этим на пунктах пропуска на линии разграничения на Донбассе и на админгранице с Крымом нужно ввести дополнительный контроль.

Чтобы ограничить распространение болезни, Украина вводит временный запрет на въезд через пункты пропуска жителям временно оккупированных территорий и иностранцам. В то же время украинцы, которые возвращаются домой, на материковую часть Украины, смогут беспрепятственно проехать.

Кратко и по делу в Telegram

"Мы предлагаем режим ограничения для иностранных граждан стопроцентный по пунктам пропуска на линии столкновения и мы предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, чтобы иметь возможность большего контроля", — рассказал Аваков.

Он отметил, что список пунктов пропуска, которые продолжат работать на государственной границе еще будет согласовываться на заседании СНБО.

Читайте также:
Нефьодов рассказал, как будут работать пункты пропуска во время карантина

Напомним, 13 марта 2020 года Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание относительно закрытия границ из-за угрозы распространения коронавируса. Там же должны принять решение о правилах пропуска представителей ОБСЕ и Красного Креста.

Ранее Кабинет министров заявил о намерении закрыть часть пунктов пропуска (ПП) на границе, чтобы обезопасить жизнь и здоровье граждан из-за распространения коронавируса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Одесский рынок "Седьмой километр" не стал останавливать работу из-за коронавируса
Одесский рынок "Седьмой километр" не стал останавливать работу из-за коронавируса
Трамп на три месяца решил освободить американцев от налогов
Трамп на три месяца решил освободить американцев от налогов
Эпидемия коронавируса: Эстония и Латвия ввели режим чрезвычайного положения
Эпидемия коронавируса: Эстония и Латвия ввели режим чрезвычайного положения
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. Ахметов стал владельцем контрольного пакета акций Днепровского коксохимического завода

  2. Как происходит большая "зачистка" на Центральном ж/д вокзале Киева (ФОТО)

  3. Join UP! сокращает количество авиарейсов в Египет

  4. Китайский ученый рассказал, когда пандемия коронавируса пойдет на спад

  5. Стало известно расположение камер автофиксации нарушений ПДД в Киеве (КАРТА)

Загрузка...