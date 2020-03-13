В оккупированной Горловке 12 человек заболели коронавирусом — Аваков

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей могут быть зараженные коронавирусом — в частности, по предварительным данным украинских силовиков, заболевшие COVID-19 есть в Горловке. Об этом во время выездного внеочередного заседания Правительства заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"У нас есть предварительная информация о 12 случаях коронавируса, которые распространены в Горловке", — сообщил чиновник, добавив, что в связи с этим на пунктах пропуска на линии разграничения на Донбассе и на админгранице с Крымом нужно ввести дополнительный контроль.

Чтобы ограничить распространение болезни, Украина вводит временный запрет на въезд через пункты пропуска жителям временно оккупированных территорий и иностранцам. В то же время украинцы, которые возвращаются домой, на материковую часть Украины, смогут беспрепятственно проехать.

"Мы предлагаем режим ограничения для иностранных граждан стопроцентный по пунктам пропуска на линии столкновения и мы предлагаем пропускать граждан Украины, у которых есть регистрация на неоккупированной территории, чтобы иметь возможность большего контроля", — рассказал Аваков.

Он отметил, что список пунктов пропуска, которые продолжат работать на государственной границе еще будет согласовываться на заседании СНБО.

Напомним, 13 марта 2020 года Совет национальной безопасности и обороны проведет заседание относительно закрытия границ из-за угрозы распространения коронавируса. Там же должны принять решение о правилах пропуска представителей ОБСЕ и Красного Креста.

Ранее Кабинет министров заявил о намерении закрыть часть пунктов пропуска (ПП) на границе, чтобы обезопасить жизнь и здоровье граждан из-за распространения коронавируса.