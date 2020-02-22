В Пакистане на мраморной шахте погибли девять человек

В Пакистане девять рабочих погибли и восемь пострадали при оползне на мраморной шахте в округе Бунер, передает TNN.

По данным издания, шахта, где произошло обрушение, была уже давно закрыта. Когда произошел несчастный случай, рабочие с других мраморных шахт собрались возле этой шахты на обед. Причины обрушения породы пока не известны.

В то же время, под обломками могут оставаться от восьми до 30 рабочих.

В настоящее время ведутся спасательные работы по спасению оказавшихся под завалами.

Напомним, в июне 2019 года в Демократической Республике Конго произошел обвал на шахте, в результате чего погиб по меньшей мере 41 нелегальный шахтер.

Кроме того, в апреле на оккупированной части Луганской области в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" погибли 17 горняков, которые на момент трагедии находились под землей. В Кабмине отмечали, что намерены назначить выплаты для семей погибших в результате трагедии.