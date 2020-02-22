Происшествия 1 час назад

В Пакистане на мраморной шахте погибли девять человек

Под обломками могут оставаться от восьми до 30 рабочих

В Пакистане на мраморной шахте погибли девять человек В Пакистане на мраморной шахте погибли девять человек
Фото: TNN

В Пакистане девять рабочих погибли и восемь пострадали при оползне на мраморной шахте в округе Бунер, передает TNN.

По данным издания, шахта, где произошло обрушение, была уже давно закрыта. Когда произошел несчастный случай, рабочие с других мраморных шахт собрались возле этой шахты на обед. Причины обрушения породы пока не известны.

В то же время, под обломками могут оставаться от восьми до 30 рабочих.

Кратко и по делу в Telegram

В настоящее время ведутся спасательные работы по спасению оказавшихся под завалами.

Читайте также:
В Днепропетровской области возник пожар на шахте: пострадали 6 горняков

Напомним, в июне 2019 года в Демократической Республике Конго произошел обвал на шахте, в результате чего погиб по меньшей мере 41 нелегальный шахтер.

Кроме того, в апреле на оккупированной части Луганской области в результате взрыва на шахте "Схидкарбон" погибли 17 горняков, которые на момент трагедии находились под землей. В Кабмине отмечали, что намерены назначить выплаты для семей погибших в результате трагедии.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин хочет, чтобы шахтеры нашли себе другую работу — Оржель
Кабмин хочет, чтобы шахтеры нашли себе другую работу — Оржель
Китайский коронавирус: число погибших превысило 2000 человек
Китайский коронавирус: число погибших превысило 2000 человек
Во Львовской области в затонувшем автомобиле обнаружили 4 тела (ФОТО)
Во Львовской области в затонувшем автомобиле обнаружили 4 тела (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Катерина Рожкова, НБУ: о кредитовании, страховании и экономике Украины

Новости дня

  1. Volkswagen представил новое поколение фургонов Caddy (ФОТО и ВИДЕО)

  2. Приднестровский "олигарх-сепаратист" скупил элитную недвижимость и земли в Украине — СМИ

  3. В Центре занятости назвали самые востребованные в Украине профессии

  4. Нардепы предложили открывать депозит на каждого новорожденного украинца

  5. В Украине открыли 700 продуктовых супермаркетов

Загрузка...