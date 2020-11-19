Политика 30 минут назад

В Раде создали межфракционное объединение для помощи развитию "зеленой" энергетике

Межфракционное объединение насчитывает 25 нардепов

В Раде создали межфракционное объединение для помощи развитию "зеленой" энергетике В Раде создали межфракционное объединение для помощи развитию "зеленой" энергетике

 Депутаты Верховной Рады объединились для поддержки и защиты "зеленой" энергетики в Украине. Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Новое межфракционное объединение насчитывает 25 нардепов и называется "Чистая энергия — здоровая окружающая среда".

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"Цель объединения одна — это помощь развитию в Украине чистой возобновляемой энергетики, что является залогом нашего будущего и здоровой окружающей среды для нас и наших детей. Эта отрасль бурно развивается в Украине с 2010 года. Общие инвестиции составили уже более 12 миллиардов долларов, что составляет почти треть всех общих инвестиций в Украину за этот период", — отметил Гончаренко.

Но инвестиции — не единственный позитивный результат развития ВИЭ, по мнению представителя "Евросолидарности".

"Это далеко не все плюсы, которые нам дает возобновляемая энергетика как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы должны быть уверены, что мы будем обеспечены чистой энергией, а наша окружающая среда будет защищена", — заявил нардеп.

Согласно Энергетической стратегии Украины до 2035 года, удельный вес энергии, производимой из возобновляемых источников, к этому периоду должен достичь 25%. По итогу 9 месяцев 2020 года данный показатель составил 8,2%.

 

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